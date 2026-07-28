Το «παζλ» των πλέι οφ του Εuropa - Πιθανά σενάρια, αντίπαλοι και τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ

Κρίσιμα 24ωρα για τον ΠΑΟΚ και το ευρωπαϊκό του μονοπάτι - Η πρόκριση επί της Ντιναμό, οι πιθανοί αντίπαλοι και τα σενάρια για την κλήρωση των πλέι οφ του Europa League (3/8 14:00).

«Θολό» παραμένει το τοπίο όσον αφορά τα πλέι οφ του φετινού Europa League, με τα πράγματα να ξεκαθαρίζουν όμως τις επόμενες ώρες και συγκεκριμένα μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, όπου θα είναι γνωστοί οι 12 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, εφόσον πράξει τα... δέοντα κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας.

Το SDNA αναλύει το... μονοπάτι των πιθανών αντιπάλων, τις σίγουρες της κλήρωσης, τα ερωτηματικά και την παράμετρο «υποβιβασμός» από το Champions League. Την προσεχή Δευτέρα (3/8 14:00) η κλήρωση του Europa League, στην οποία ευελπιστεί να βρεθεί ο ΠΑΟΚ, εφόσον πάντα προκριθεί επί των Ουκρανών. Όπως και να έχει θα βρεθεί σ' αυτή του Conference League, όπου είναι ακόμα πιο μπερδεμένα τα πράγματα.

Οι «κλειδωμένες»

Στα... ευχάριστα λοιπόν και στο σενάριο ασπρόμαυρης πρόκρισης, οι Θεσσαλονικείς θα βρεθούν στους ισχυρούς της κλήρωσης των πλέι οφ του Europa League, μαζί με τη Βικτόρια Πλζεν και τους νικητές των ζευγαριών Ρέιντζερς - Γιαγκελόνια και Σάλτσμπουργκ - Πάφος / Χάιντουκ.

Μένει να γίνουν γνωστοί οι υπόλοιποι οκτώ ισχυροί τους οποίους θα αποφύγει ο ΠΑΟΚ, χάρη στο υψηλό του ranking, με ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Φερεντσβάρος, η Μίντιλαντ, η Καραμπάγκ και Χαποέλ Μπερ Σεβά να φαντάζουν αρκετά πιθανές.

Στην έτερη πλευρά της κλήρωσης, στους ανίσχυρους, οι δύο «κλειδωμένες» είναι η Λίλεστρομ και ο ΟΦΗ, με τον αστερίσκο πως ο Δικέφαλος δεν μπορεί να κληρωθεί με τους Κρητικούς και τους πιθανούς αντιπάλους να μειώνονται στους έντεκα.

Οι δύο που... περιμένουν

Δύο ακόμα ομάδες θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία από τα πλέι οφ του Europa League, έχοντας εξασφαλίσει την περαιτέρω παρουσία τους τουλάχιστον στο Conference League. Η Τραμπζονσπόρ πιθανότατα θα τοποθετηθεί στους ανίσχυρους, όντας πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ.

Σε ελαφρώς πιο ευνοϊκή θέση η Σεντ Τρούιντεν του Βελγίου, η οποία ψάχνει ένα-δύο σενάρια προκειμένου να δώσει το παρών στους ισχυρούς μαζί με τους ασπρόμαυρους.

Το υπόλοιπο «παζλ»

Και κάπου εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Και αυτό γιατί απομένουν 16 θέσεις και αντίστοιχα μπαλάκια που θα βρεθούν στην κλήρωση μαζί με τον ΠΑΟΚ. 16 ζευγάρια ή 16 ηττημένοι από ζευγάρια του Champions League.

Πολλές πιθανές ομάδες, ακόμα περισσότερα τα σενάρια, με τα πάντα να είναι γνωστά το βράδυ της Πέμπτης (30/7), λίγο μετά τη λήξη του ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου.

Οι έξι νικητές των ζευγαριών του 3ου προκριματικού του Europa League στο μονοπάτι των πρωταθλητών, οι τέσσερις νικητές του 3ου προκριματικού του Europa League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών και οι έξι ηττημένοι του 3ου προκριματικού του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών συνθέτουν το δύσκολο «παζλ» των φετινών πλέι οφ.

Με μία γρήγορη ματιά στους πιθανούς αντιπάλους, σύμφωνα με τους αλγορίθμους του Football Meets Data, υπάρχουν τα ζευγάρια Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ - Τουν, Άαρχους - Κλάκσβικ, Λαρν - Ιμπέρια, αλλά και τους ηττημένους των ζευγαριών Ομόνοια - Λέφσκι, Τσέλιε - Αραράτ, Λεχ Πόζναν - Σαμπάχ Μπακού, Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μιάλμπι και Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ζαλγκίρις Κάουνο.