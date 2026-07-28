Χάρελ: «Με ενθουσίασαν όσα άκουσα από τον Βαγγέλη Ζιάγκο»

Ο νέος παίκτης της Μυκόνου, Ρόνι Χάρελ, μίλησε μεταξύ άλλων, για τον λόγο που αποφάσισε να υπογράψει στην ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, τις συζητήσεις που είχε με τον Έλληνα τεχνικό, αλλά και για τους στόχους της ομάδας την επόμενη σεζόν, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Άναλυτικά οι δηλώσεις του:

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πιστέψεις στο πρότζεκτ της Μυκόνου Betsson και να γίνεις μέλος μιας ομάδας που ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την πρώτη της συμμετοχή στο FIBA Europe Cup;

«Αυτό που με έκανε να πιστέψω στο πρότζεκτ της Μυκόνου ήταν οι πρώτες συζητήσεις που είχα με τον κόουτς Ζιάγκο. Μου ανέλυσε το όραμά του, αλλά και τη φιλοσοφία του συλλόγου για το πώς θέλουν να εξελίξουν την ομάδα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τους παίκτες.

Όσα άκουσα με ενθουσίασαν και ένιωσα ότι οι φιλοδοξίες του οργανισμού ταιριάζουν απόλυτα με τη φάση στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην καριέρα μου. Πιστεύω πως η Μύκονος χτίζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό και είμαι χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος αυτής της προσπάθειας».

Η Μύκονος είναι ένα νησί που έχει ταυτιστεί παγκοσμίως με τον τουρισμό. Πόσο συναρπαστικό είναι για σένα να συμβάλεις ώστε να αποκτήσει και μια ισχυρή μπασκετική ταυτότητα, δημιουργώντας κάτι που μπορεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα;

«Είναι κάτι που με ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Πέρσι είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη Μύκονο με τον Άρη, οπότε πήρα μια πρώτη εικόνα του νησιού. Είναι όμορφο να αγωνίζεσαι σε έναν τόπο με τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα και πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε μια νέα διάσταση στην ταυτότητά του μέσα από το μπάσκετ.

Παρότι τον χειμώνα οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, θεωρώ πως αυτό κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ιδιαίτερη και ανυπομονώ να τη ζήσω».

Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέρνει πάντα μεγαλύτερες απαιτήσεις και διαφορετικές προκλήσεις. Ήταν αυτός ένας από τους βασικούς λόγους που σε οδήγησαν στη Μύκονο; Τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει περισσότερο σε αυτή τη νέα εμπειρία;

«Το να αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί πάντα μια μεγάλη πρόκληση. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές και χρειάζεται να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά.

Είναι μια πρόκληση που με εξιτάρει και αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για την απόφαση μου. Αυτό που ανυπομονώ περισσότερο, όμως, είναι να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, να δουλέψουμε όλοι μαζί από την πρώτη μέρα και να χτίσουμε τη χημεία μας.

Πιστεύω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό στη διάρκεια της σεζόν».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας σου στον Άρη δημιούργησες μια ξεχωριστή σχέση με τον κόσμο της ομάδας. Τώρα έρχεσαι σε έναν σύλλογο που έχει επίσης αναπτύξει ισχυρό δεσμό με τους φιλάθλους του και την τοπική κοινωνία. Πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνδεση για σένα και πόσο πιστεύεις ότι επηρεάζει την απόδοσή σου στο παρκέ;

«Η εμπειρία μου στον Άρη ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Εξελίχθηκα πολύ ως παίκτης, αλλά παράλληλα κατάφερα να δημιουργήσω μια δυνατή σχέση με τους φιλάθλους και τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό να νιώθω συνδεδεμένος με τον τόπο στον οποίο ζω. Δεν θέλω ποτέ να αισθάνομαι σαν κάποιος που απλώς βρίσκεται εκεί, χωρίς να ενδιαφέρεται να γνωρίσει την κουλτούρα και τους ανθρώπους γύρω του.

Πάντα με ενδιαφέρει να ανακαλύπτω τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, να μαθαίνω νέες συνήθειες και να καταλαβαίνω διαφορετικές νοοτροπίες. Πιστεύω ότι αυτή η σύνδεση με την κοινωνία γύρω σου κάνει και την εμπειρία σου, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο, πολύ πιο ουσιαστική».

Πώς βλέπεις τον ρόλο σου στη Μύκονο Betsson; Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα σημείο της καριέρας σου όπου μπορείς να λειτουργήσεις ως ηγέτης, όχι μόνο μέσα από την απόδοσή σου και τα στατιστικά σου, αλλά και μέσα από την εμπειρία και την παρουσία σου στα αποδυτήρια;

«Αντιλαμβάνομαι τον ρόλο μου στην ομάδα ως έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει σε ό,τι χρειαστεί. Είτε αυτό αφορά την άμυνα, την επίθεση, το σκοράρισμα, τη δημιουργία για τους συμπαίκτες μου ή οποιονδήποτε άλλο τομέα του παιχνιδιού.

Είναι κάτι που εκτιμώ πολύ στον τρόπο που αγωνίζομαι, να μπορώ δηλαδή να προσφέρω σε διαφορετικούς ρόλους. Πιστεύω ότι αυτό θα καθορίζεται μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με το παιχνίδι, ανάλογα με το τι χρειάζεται η ομάδα από εμένα.

Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ να ανταποκριθώ και να βοηθήσω με όποιον τρόπο μου ζητηθεί».

Έχεις αγωνιστεί σε διαφορετικά πρωταθλήματα και έχεις γνωρίσει διαφορετικές μπασκετικές κουλτούρες κατά τη διάρκεια της καριέρας σου. Τι πιστεύεις ότι μπορείς να προσφέρεις στη Μύκονο Betsson από αυτές τις εμπειρίες, ώστε να βοηθήσεις την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο FIBA Europe Cup;

«Πιστεύω ότι μπορώ να δώσω στην ομάδα την εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Το να δουλεύεις με διαφορετικούς προπονητές, να αγωνίζεσαι σε διαφορετικά συστήματα και να προσαρμόζεσαι σε νέες συνθήκες σε βοηθά να εξελίσσεσαι και να βλέπεις το παιχνίδι με διαφορετική οπτική.

Αυτές τις εμπειρίες θέλω να τις χρησιμοποιήσω για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή και συνολικά την ομάδα. Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος όλων μας είναι ο ίδιος: να κερδίζουμε. Αν μπορώ να αξιοποιήσω όσα έχω μάθει στην πορεία μου για να βοηθήσω τη Μύκονο να πετύχει αυτόν τον στόχο, τότε αυτό ακριβώς θα κάνω».

Σε προσωπικό επίπεδο, ποιους στόχους έχεις θέσει για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου; Όταν ολοκληρωθεί η σεζόν, τι θα ήθελες να λένε οι άνθρωποι της Μυκόνου για τον Ρόνι Χάρελ, όχι μόνο ως παίκτη, αλλά και ως άνθρωπο;

«Ο στόχος μου για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου είναι πρώτα απ’ όλα να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Νιώθω ότι έχω ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης ως παίκτης και ότι δεν έχω καταφέρει μέχρι τώρα να δείξω πλήρως όλες τις δυνατότητές μου.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι αυτή η σεζόν αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για μένα. Θέλω να παραμείνω συγκεντρωμένος, να έχω σταθερότητα και να αντιμετωπίζω κάθε κατάσταση με τη σωστή νοοτροπία, χωρίς να ενθουσιάζομαι υπερβολικά όταν τα πράγματα πάνε καλά ή να απογοητεύομαι όταν δεν πάνε όπως θέλω.

Παράλληλα, θέλω να είμαι ένα καλό παράδειγμα για τους νεότερους παίκτες και να συνεχίσω να χτίζω την ταυτότητά μου ως παίκτης και ως άνθρωπος. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή την πρόκληση και για την ευκαιρία να δείξω ένα κομμάτι του παιχνιδιού μου που ίσως αρκετοί δεν έχουν δει ακόμα».