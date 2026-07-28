Ευρωμπάσκετ U18: Το πρόγραμμα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Η Σερβία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής Εφήβων, την Τετάρτη (29/7, 19:00), στον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα της στο Ευρωμπάσκετ U18, που φιλοξενείται στο Τρεντίνο της Ιταλίας.
Στον προημιτελικό, η νικήτρια του Σερβία-Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Ισπανία-Βουλγαρία.
Δείτε το πρόγραμμα της φάσης των «16» και τις διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης:
Το πρόγραμμα στη φάση των "16":
Τετάρτη, 29 Ιουλίου
(25) 14:00 Ισραήλ-Δανία
(26) 14:00 Γαλλία-Σλοβακία
(29) 16:30 Γερμανία-Εσθονία
(30) 16:30 Σλοβενία-Λετονία
(27) 19:00 Σερβία-Ελλάδα
(31) 19:00 Ιταλία-Λιθουανία
(28) 21:30 Τουρκία-Αυστρία
(32) 21:30 Ισπανία-Βουλγαρία
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:
Πέμπτη, 30 Ιουλίου
(37) Νικητής 25 - Νικητής 30
(38) Νικητής 26 - Νικητής 29
(39) Νικητής 27 - Νικητής 32
(40) Νικητής 28 - Νικητής 31
Οι ημιτελικοί:
Σάββατο, 1 Αυγούστου
(47) Νικητής 37 - Νικητής 39
(48) Νικητής 38 - Νικητής 40
Οι τελικοί:
Κυριακή, 2 Αυγούστου
Μικρός τελικός: 19:00 Ηττημένος 47 - Ηττημένος 48
Μεγάλος τελικός: 21:30 Νικητής 47 - Νικητής 48
*Όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ U18 μπορείτε να τους δείτε στο κανάλι YouTube της FIBA, αλλά με συνδρομή 4,99 ευρώ τον μήνα!