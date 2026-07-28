Ευρωμπάσκετ U18: Το πρόγραμμα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Μετά το σημερινό ρεπό των ομάδων, το Eurobasket U18 συνεχίζεται την Τετάρτη (29/7) με την Εθνική Εφήβων να αντιμετωπίζει την Σερβία. Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Η Σερβία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής Εφήβων, την Τετάρτη (29/7, 19:00), στον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα της στο Ευρωμπάσκετ U18, που φιλοξενείται στο Τρεντίνο της Ιταλίας.

Στον προημιτελικό, η νικήτρια του Σερβία-Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Ισπανία-Βουλγαρία.

Δείτε το πρόγραμμα της φάσης των «16» και τις διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης:

Το πρόγραμμα στη φάση των "16":

Τετάρτη, 29 Ιουλίου

(25) 14:00 Ισραήλ-Δανία

(26) 14:00 Γαλλία-Σλοβακία

(29) 16:30 Γερμανία-Εσθονία

(30) 16:30 Σλοβενία-Λετονία

(27) 19:00 Σερβία-Ελλάδα

(31) 19:00 Ιταλία-Λιθουανία

(28) 21:30 Τουρκία-Αυστρία

(32) 21:30 Ισπανία-Βουλγαρία

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:

Πέμπτη, 30 Ιουλίου

(37) Νικητής 25 - Νικητής 30

(38) Νικητής 26 - Νικητής 29

(39) Νικητής 27 - Νικητής 32

(40) Νικητής 28 - Νικητής 31

Οι ημιτελικοί:

Σάββατο, 1 Αυγούστου

(47) Νικητής 37 - Νικητής 39

(48) Νικητής 38 - Νικητής 40

Οι τελικοί:

Κυριακή, 2 Αυγούστου

Μικρός τελικός: 19:00 Ηττημένος 47 - Ηττημένος 48

Μεγάλος τελικός: 21:30 Νικητής 47 - Νικητής 48

*Όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ U18 μπορείτε να τους δείτε στο κανάλι YouTube της FIBA, αλλά με συνδρομή 4,99 ευρώ τον μήνα!