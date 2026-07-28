Βοζίνια… τέλος στην Κόλο Κόλο – Με το κανονικό του επώνυμο ο 40χρονος στη Χιλή (pic)

Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Μουντιάλ 2026, ο 40χρονος Βοζίνια, είναι έτοιμος να υπογράψει στην Κόλο Κόλο, όμως στην πλάτη της φανέλας του δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το πασίγνωστο παρατσούκλι του. Ο λόγος; Ο ίδιος ο κανονισμός.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ 2026 ήταν αδιαμφισβήτητα ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο Βοζίνια, με τον Αφρικανό τερματοφύλακα να «κλέβει» την παράσταση ακόμα και εκτός γηπέδου, καθώς ακόμα και στο Instagram του είδε τους ακόλουθους του να πηγαίνουν από 50 χιλιάδες στους 29,6 εκατομμύρια.

Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποχώρησε από την Τσάβες με την οποία κατέγραψε 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν και πλέον, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κόλο Κόλο, Ανίμπαλ Μόσα, ο 40χρονος βρίσκεται μία «ανάσα» από το να υπογράψει στον πιο επιτυχημένο σύλλογο της Χιλής.

Παράλληλα, ένας κανονισμός που υπάρχει από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Χιλής, έρχεται να χαλάσει κάπως τη… γλύκα της μεταγραφής του Βοζίνια ή του Τζοσιμάρ Ζοζέ Εβόρα Ντίας, όπως είναι και το κανονικό του όνομα, το οποίο μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουν οι οπαδοί της ομάδας.

Συγκεκριμένα, το όνομα «Βοζίνια» δεν θα μπορεί να εμφανιστεί στη φανέλα του Αφρικανού, καθώς υπάρχει κανονισμός στην πρώτη κατηγορία της Χιλής που απαγορεύει στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν παρατσούκλια.

Στη νέα του φανέλα θα αναγράφεται είτε «Εβόρα», είτε «Ντίας», είτε ο συνδυασμός «Εβόρα Ντίας», ένα από τα επώνυμα του δηλαδή.

🇨🇱 Colo-Colo's new signing, Vozinha, will not be allowed to use his nickname on the back of his shirt.



The Chilean's FA rules state that only one surname is permitted.



Vozinha's full name is Josimar José Évora Dias so he'll be allowed to have either 'Dias' or 'Évora Dias' on… pic.twitter.com/leC8oQudTd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 28, 2026

Ωστόσο, υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Χιλή που αναφέρουν ότι μπορεί να ζητηθεί από την ομοσπονδία της χώρας ειδική άδεια για να μπορέσει ο 40χρονος να χρησιμοποιήσει το ψευδώνυμό του στη φανέλα.

Το παρατσούκλι του κορυφαίου τερματοφύλακα του περασμένου Μουντιάλ είναι αυτό που συνήθισε και αγάπησε ο ποδοσφαιρικός κόσμος και σίγουρα οι φανέλες με το όνομα «Βοζίνια» θα πουλήσουν πολύ… περισσότερο.