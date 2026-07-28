Aνακοίνωσε τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ η Μάλαγα

Η Ουνικάχα Μάλαγα ολοκλήρωσε μια μεγάλη κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουίλι Ερνανγκόμεθ από την Μπαρτσελόνα.

Παίκτης της Ουνικάχα Μάλαγα με κάθε επισημότητα είναι ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ, καθώς η Ουνικάχα Μάλαγα ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου σέντερ.

Έτσι ο Ερνανγκόμεθ θα παραμείνει κάτοικος Ισπανίας, καθώς μετά την αποχώρηση του από την Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανδαλουσία.

Ο 32χρονος ψηλός είχε μια δύσκολη σεζόν στη Βαρκελώνη και πλέον θα μετακομίσει στο BCL με τη Μάλαγα έχοντας δεδομένα αυξημένο χρόνο συμμετοχής, αλλά και ρόλο.

Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, ο Ερναγκόμεθ είχε 5.6 πόντους και 3.8 ριμπάουντ, σε 13:32 λεπτά συμμετοχής.