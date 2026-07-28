Το Περιστέρι Betsson και η Athlos Sport ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη σεζόν 2026-27

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson και ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας τους με την Athlos Sport.

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson και ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας τους με την Athlos Sport, η οποία αναλαμβάνει επίσημος τεχνικός προμηθευτής ένδυσης της ανδρικής ομάδας και όλων των τμημάτων των ακαδημιών του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Από τη νέα σεζόν, οι παίκτες του Περιστερίου Betsson θα αγωνίζονται με εμφανίσεις σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, τόσο στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για τις υποχρεώσεις τους στην Greek Basketball League, όσο και στα ευρωπαϊκά παρκέ του Basketball Champions League, όπου το Περιστέρι θα συμμετάσχει τη φετινή σεζόν. Την ίδια υπογραφή θα φέρουν και τα περισσότερα από 800 παιδιά των Ακαδημιών του Γ.Σ. Περιστερίου, καθώς η συνεργασία καλύπτει το σύνολο των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου.

Η Athlos Sport, με έδρα τα Ιωάννινα και ιστορία που ξεκινά το 1985, αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες αθλητικού ρουχισμού, έχοντας εξοπλίσει περισσότερες από 400 ομάδες και εθνικά συγκροτήματα. Οι νέες εμφανίσεις του Περιστερίου θα ενσωματώνουν την τεχνολογία υφάσματος Max-Dry για κορυφαία διαπνοή και διαχείριση της υγρασίας, καθώς και τη μέθοδο ψηφιακής εξάχνωσης (sublimation) που εγγυάται ανεξίτηλα χρώματα και αντοχή στην εντατική χρήση – από το παρκέ της Greek Basketball League και του Basketball Champions League μέχρι τις καθημερινές προπονήσεις των ακαδημιών.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της Athlos Sport έπαιξε η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της παραγωγής στην Ελλάδα, που εξασφαλίζει ομοιομορφία σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και άμεση κάλυψη συμπληρωματικών παραγγελιών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ακαδημίες, όπου νέα παιδιά εντάσσονται στην οικογένεια του Περιστερίου σε όλη τη σεζόν.

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, Πάνος Βασιλάρας, δήλωσε: «Στην Athlos Sport βρήκαμε έναν συνεργάτη με τις ίδιες αξίες με εμάς: δουλειά, συνέπεια και πίστη στην ελληνική ποιότητα. Από τον αρχηγό της ανδρικής ομάδας μέχρι τον μικρότερο αθλητή των ακαδημιών μας, όλοι θα φοράμε φανέλα φτιαγμένη με την ίδια φροντίδα».

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της Athlos Sport, Θεόδωρος Βαντόλας, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για την Athlos Sport να ντύνει έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ. Το Περιστέρι έκανε γνωστό το όνομα της πόλης του σε όλη την Ευρώπη και φέτος επιστρέφει στο Basketball Champions League. Δεσμευόμαστε να σταθούμε στο ύψος αυτής της ιστορίας, με εμφανίσεις σχεδιασμένες για τα όρια και δοκιμασμένες στην πράξη».

Οι νέες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026-27 θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.