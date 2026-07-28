Στη Βίρτους Μπολόνια ο Ουέντελ Μουρ Τζούνιορ

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουέντελ Μουρ Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Ιταλική ομάδα.

Η Βίρτους Μπολόνια ενισχύει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της, καθώς επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Ουέντελ Μουρ Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Ο Μουρ αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, καθώς ο 24χρονος Αμερικανός έχει αγωνιστεί σε NBA και G-League.

Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχει αγωνιστεί σε Τίμπεργουλβς, Πίστονς, Χόρνετς, ενώ στο μεσοδιάστημα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής και την αναπτυξιακή λίγκα του NBA.

Την περασμένη σεζόν στη G-League, ο Μουρ είχε 19.5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ, σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια: