Κοινή γραμμή σε όλες τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες για τη διαιτησία - Οι αλλαγές που αποφασίστηκαν

Οι επικεφαλής διαιτησίας ποδοσφαίρου των 55 ευρωπαϊκών ομοσπονδιών συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Διαιτησίας της UEFA. Στη συνάντηση συμμετείχε εκπρόσωπος του IFAB και η ατζέντα επικεντρώθηκε κυρίως στις πρόσφατες τροποποιήσεις των Κανόνων του Παιχνιδιού, με στόχο την ενίσχυση της συνέπειας στην ερμηνεία και εφαρμογή τους στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

"Το γεγονός ότι και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες, μαζί με την UEFA, συμφώνησαν σε κατευθυντήριες γραμμές που οδηγούν σε μια πιο συνεπή εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης των διαιτητικών αποφάσεων από τους ποδοσφαιριστές, τους συλλόγους, τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους στο ποδόσφαιρο. Για τη δημοτικότητα του αθλήματος είναι ουσιώδες να περιοριστεί κάθε αμφιβολία γύρω από το παιχνίδι και να διασφαλιστεί ότι οι Κανόνες εφαρμόζονται με σαφήνεια", δήλωσε ο "οικοδεσπότης" της συνάντησης και διευθυντής διαιτησίας της UEFA, Roberto Rosetti.

Συναίνεση στα βασικά ζητήματα

Υπήρξε ομόφωνη υποστήριξη στις τροποποιήσεις των Κανόνων του Παιχνιδιού που ενέκρινε το IFAB για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, οι οποίες αποσκοπούν στην επιτάχυνση της επανέναρξης του παιχνιδιού, στην προστασία της ακεραιότητας του αθλήματος και στον περιορισμό των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, διατηρώντας παράλληλα τον ρυθμό, το θέαμα και την ποιότητα των αγώνων.

Η δέσμη αυτών των μέτρων αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις περιπτώσεις σκόπιμης καθυστέρησης του παιχνιδιού (εκτελέσεις τερματοφύλακα, επαναφορές από πλάγια γραμμή, αλλαγές παικτών και τραυματισμοί), εξασφαλίζοντας περισσότερο πραγματικό χρόνο παιχνιδιού. Οι διαιτητές θα λάβουν οδηγίες να εφαρμόζουν τους νέους κανονισμούς με αυστηρότητα και συνέπεια.

Πρωτόκολλο VAR

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά την εμπλοκή των Video Assistant Referees (VAR).

Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του IFAB στο πρωτόκολλο του VAR, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη σωστή ερμηνεία των περιπτώσεων «λανθασμένης ταυτοποίησης» (mistaken identity), σε πλήρη συμφωνία με τις διευκρινίσεις που παρείχε το IFAB μέσω της εγκυκλίου υπ' αριθμόν 34.

Σε γενικότερο επίπεδο, επαναβεβαιώθηκε ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το VAR πρέπει να παρεμβαίνει αποκλειστικά σε περιπτώσεις «ξεκάθαρου και προφανούς» λάθους (clear and obvious error), δηλαδή όταν η απόφαση του διαιτητή είναι προδήλως λανθασμένη ή όταν έχει διαφύγει της προσοχής του ένα ξεκάθαρο περιστατικό. Το VAR δεν προορίζεται να «διαιτητεύει ξανά» τον αγώνα· αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο υποστήριξης των διαιτητών, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Οι χρονοβόρες και υπερβολικά λεπτομερείς επανεξετάσεις φάσεων αποτελούν συχνά ένδειξη ότι η απόφαση που λήφθηκε στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν ξεκάθαρα και προφανώς λανθασμένη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιορίζονται.

Τέλος, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ αρχηγών ομάδων και διαιτητών, με στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας για την καλλιέργεια μεγαλύτερου σεβασμού προς τους αξιωματούχους των αγώνων. Η σχετική απόφαση βασίζεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης κατά τη διάρκεια του UEFA EURO 2024.

Περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην παροχή σαφών κατευθύνσεων και στην υποστήριξη της συνεπούς εφαρμογής των Κανόνων του Παιχνιδιού και της χρήσης του VAR σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα ανακοινωθούν τις προσεχείς εβδομάδες.