ΛεΜπρόν και... τηλεθέαση: Οι 76ers γίνονται το νέο τηλεοπτικό υπερόπλο του ΝΒΑ

Ο Άνταμ Σίλβερ περίμενε την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς για να «κλειδώσει» το πρόγραμμα της νέας σεζόν και πλέον η Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται για τη μέγιστη τηλεοπτική προβολή! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η μεταγραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια 76ers δεν αλλάζει μόνο τους συσχετισμούς εντός παρκέ. Ανατρέπει και τον τηλεοπτικό σχεδιασμό ολόκληρου του ΝΒΑ. Η ομάδα της Φιλαδέλφειας αναμένεται να λάβει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 34 εθνικών τηλεοπτικών μεταδόσεων και μεταδόσεων μέσω streaming για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι αγώνες των 76ers θα μεταδίδονται από τα δίκτυα ABC και ESPN της Disney, το NBC Sports και το Peacock της NBCUniversal, καθώς και από το Prime Video της Amazon, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΝΒΑ, διάρκειας 11 ετών και συνολικής αξίας 76 δισ. δολαρίων.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Την περασμένη σεζόν οι 76ers είχαν μόλις 14 εθνικές μεταδόσεις. Πλέον αναμένεται να υπερδιπλασιάσουν την παρουσία τους, συμμετέχοντας παράλληλα και στις σημαντικότερες ημερομηνίες του προγράμματος, όπως η εβδομάδα έναρξης της σεζόν και το παραδοσιακό πρόγραμμα των αγώνων ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο Σίλβερ περίμενε τον ΛεΜπρόν για να καταρτίσει το πρόγραμμα

Η σημασία της απόφασης του ΛεΜπρόν αποτυπώθηκε και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του κομισάριου του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ. Σε πρόσφατη εμφάνισή του είχε παραδεχθεί ότι η λίγκα δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της νέας χρονιάς προτού γίνει γνωστός ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 41χρονου σούπερ σταρ.

Ο ΛεΜπρόν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς στις 30 Ιουνίου, όμως χρειάστηκαν σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Φιλαδέλφεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» η τελική διαμόρφωση του αγωνιστικού και τηλεοπτικού προγράμματος της λίγκας.

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και η ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο ΛεΜπρόν επηρεάζει το πρόγραμμα. Επηρεάζει την εβδομάδα έναρξης, τα Χριστούγεννα και συνολικά τον σχεδιασμό μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Σίλβερ.

Η νέα πραγματικότητα στις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Η ισχύουσα συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων προβλέπει ότι και οι 30 ομάδες του ΝΒΑ θα έχουν τουλάχιστον δύο εθνικές μεταδόσεις κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι ομάδες με τα μεγαλύτερα ονόματα και τη μεγαλύτερη εμπορική δυναμική φτάνουν στο ανώτατο όριο των 34 αγώνων.

Την προηγούμενη περίοδο σε αυτή την κατηγορία ανήκαν οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς, οι Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρόν, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς του Στεφ Κάρι και οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Στον αντίποδα, οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Νιου Όρλεανς Πέλικανς, Γιούτα Τζαζ, Τορόντο Ράπτορς και Μπρούκλιν Νετς περιορίστηκαν στις δύο εθνικές εμφανίσεις.

Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από το ΝΒΑ σε συνεργασία με τους τηλεοπτικούς και streaming παρόχους, οι οποίοι αξιολογούν τόσο την αγωνιστική δυναμική όσο και την εμπορική απήχηση κάθε ομάδας.

Η Φιλαδέλφεια γίνεται το νέο τηλεοπτικό brand

Παρότι οι 76ers ολοκλήρωσαν την περασμένη σεζόν με ρεκόρ 45-37 και τερμάτισαν στην έβδομη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, η απόκτηση του ΛεΜπρόν αλλάζει πλήρως την εικόνα τους απέναντι στα τηλεοπτικά δίκτυα.

Με τον Τζόελ Εμπίντ, τον Τζέιλεν Μπράουν και τον Ταϊρίς Μάξεϊ στο ρόστερ, αλλά κυρίως με τον ΛεΜπρόν να διεκδικεί πιθανότατα τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του σε μία σεζόν που ενδέχεται να είναι η τελευταία του στο ΝΒΑ, οι 76ers μετατρέπονται στο πιο ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν της νέας χρονιάς.

Οι αποφάσεις για το πρόγραμμα αποδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, ότι στο σύγχρονο αθλητικό οικοσύστημα η αξία ενός κορυφαίου αστέρα δεν μετριέται μόνο με νίκες και τίτλους, αλλά και με την ικανότητά του να διαμορφώνει το τηλεοπτικό προϊόν και να επηρεάζει τις στρατηγικές των μεγαλύτερων media partners της λίγκας.

Follow_Μιντιάρχη 👈