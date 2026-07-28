Αποχωρεί από την Τσέλσι ο Γιόργκενσεν

Ο Φίλιπ Γιόργκενσεν όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από την Τσέλσι.

Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Φίλιπ Γιόργκενσεν στην Τσέλσι. Ο Δανός τερματοφύλακας είναι κοντά σε συμφωνία με την Στρασβούργο και έτσι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «μπλε». Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του με την Αγγλική ομάδα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο Γιόργκενσεν την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 12 φορές και κράτησε μία φορά την εστία του ανέπαφη σε όλες τις διοργανώσεις.