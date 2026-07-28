Αποχωρεί από την Τσέλσι ο Γιόργκενσεν

Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Φίλιπ Γιόργκενσεν στην Τσέλσι. Ο Δανός τερματοφύλακας είναι κοντά σε συμφωνία με την Στρασβούργο και έτσι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «μπλε». Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του με την Αγγλική ομάδα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
Ο Γιόργκενσεν την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 12 φορές και κράτησε μία φορά την εστία του ανέπαφη σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨🔵⚪️ Understand Filip Jorgensen is on the verge of leaving Chelsea to join RC Strasbourg, agreement almost done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026
Details being sorted over salary conditions; Jorgensen left Chelsea pre-season camp as his move will take place soon. pic.twitter.com/7OFwSk89pq