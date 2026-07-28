Παράταση στις ανανεώσεις των διαρκείας του ΠΑΟΚ (pic)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως η ανανέωση των εισιτήριων διαρκείας ή η αγορά σε άλλη θέση σε προνομιακή τιμή παίρνει παράταση μέχρι το βράδυ της Τρίτης (28/7 - 20:00).

Έκδηλο το ενδιαφέρον του ασπρόμαυρου κόσμου τα τελευταία 24ωρα, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για τη 2η περίοδο διάθεσης.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα (28/7) έως τις 20:00 υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης του εισιτηρίου διαρκείας με προνομιακή τιμή ή η αγορά νέας ετήσιας κάρτας.

Από αύριο (29/7) θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τη μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, που θα κρίνει ποιος θα πάρει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό.

Αναλυτικά:

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η 2η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27 παρατείνεται έως σήμερα, 28/07, στις 20:00.

Οι φίλαθλοί μας έχουν επιπλέον χρόνο για να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας τους στην προνομιακή τιμή ανανέωσης ή να αποκτήσουν νέο εισιτήριο διαρκείας.

Όλοι μαζί, στη νέα εποχή».