Παράταση στις ανανεώσεις των διαρκείας του ΠΑΟΚ (pic)

Έκδηλο το ενδιαφέρον του ασπρόμαυρου κόσμου τα τελευταία 24ωρα, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για τη 2η περίοδο διάθεσης.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα (28/7) έως τις 20:00 υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης του εισιτηρίου διαρκείας με προνομιακή τιμή ή η αγορά νέας ετήσιας κάρτας.
Από αύριο (29/7) θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τη μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, που θα κρίνει ποιος θα πάρει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό.
Αναλυτικά:
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Η 2η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27 παρατείνεται έως σήμερα, 28/07, στις 20:00.
Οι φίλαθλοί μας έχουν επιπλέον χρόνο για να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας τους στην προνομιακή τιμή ανανέωσης ή να αποκτήσουν νέο εισιτήριο διαρκείας.
Όλοι μαζί, στη νέα εποχή».