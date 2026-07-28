Φωτιά στην Πάρο: Εκκενώθηκαν τέσσερις οικισμοί - Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα

Στην εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πάρο προχώρησαν οι Αρχές ύστερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί του νησιού.

Συγκεκριμένα μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 πήραν οι κάτοικοι των οικισμών, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, προς Αλυκή.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Agios_Charalampos_Kampi of the regional unit of #Paros



‼️ If you are in the area of #Agios_Charalampos_Kampi #Mpougados #Aneratzia move away to #Aliki



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026

Η φωτιά καίει στον ΧΥΤΑ και στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα οποία εννιά είναι αεροσκάφη και τρία είναι ελικόπτερα.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν κάνουν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, όπως δήλωσε στη ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένο ή δασικό τμήμα, με τον δήμαρχο Πάρου Κωνσταντίνο Μπιζά να τονίζει πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση δυνάμεων. Η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενίσχυση της επιχείρησης.

Στο μέτωπο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Παράλληλα, ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο μεταβαίνουν δύο ακόμη πυροσβέστες με ένα όχημα για την περαιτέρω ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Πυροσβεστικής.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.

Πηγή: cnn.gr