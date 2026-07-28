Με το «βλέμμα» στο Youth League - Οι ημερομηνίες που αφορούν τον ΠΑΟΚ

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της και για το Youth League - Ημερομηνίες, κληρώσεις και το «μονοπάτι» της ομάδας του Ομάρ Ελ Καντουρί.

Στον Βώλακα της Δράμας βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Κ19 των ασπρόμαυρων που κατέκτησε την περσινή σεζόν το νταμπλ. Με νέο τεχνικό επιτελείο οι Θεσσαλονικείς, καθώς ο Πέτρος Τσιαπακίδης είναι πλέον «κομμάτι» της πρώτης ομάδας στο πλευρό του Αλέσιο Λίσι, ενώ ο Εμπενίζερ Χάγκαν θα βρίσκεται στο πλάι του Παναγιώτη Δημητριάδη στην Κ17 του ΠΑΟΚ.

Τα ηνία της νταμπλούχου ανέλαβε ο Ομάρ Ελ Καντουρί στην επιστροφή του Μαροκινού στη Θεσσαλονίκη, ενώ βοηθός του θα είναι ο Φακούντο Ντελγκάντο. Η προετοιμασία ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, ενώ χθες (27/7) η αποστολή βρέθηκε στον Βώλακα Δράμας όπου θα παραμείνει μέχρι την επόμενη Τρίτη (4/8).

Τα πρώτα φιλικά και η πρώτη επίσημη υποχρέωση

Κατά την παραμονή του στη Δράμα ο ΠΑΟΚ θα δώσει δύο φιλικά, τόσο με την τοπική Δόξα Βώλακα όσο και με την «θρυλική» Δόξα Δράμας στις 4 Αυγούστου. Έπειτα οι ασπρόμαυροι θα επιστρέψουν στη βάση τους για να δώσουν τέσσερα ακόμα φιλικά μέχρι τις 29-30 Αυγούστου, όταν θα διεξαχθεί η πρεμιέρα στη Super League K19.

ΠΑΟΚ Κρηστώνης, Απόλλων Παραλιμνίου, Αστέρας Αγ. Νικολάου και Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας οι αντίπαλοι, ομάδες της Γ Εθνικής, όπως και η Δόξα Δράμας.

Στις 29-30 Αυγούστου οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στο Περιστέρι, όπου ο Ομάρ Ελ Καντουρί θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του κόντρα στον τοπικό Ατρόμητο.

Ο «χάρτης» του Youth League

Το ευρωπαϊκό της κουστούμι θα φορέσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κ19 του Δικεφάλου, επιδιώκοντας να βρεθούν στους «32» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης Νέων.

Υπενθυμίζεται πως την περσινή σεζόν, οι ασπρόμαυροι πέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Ακουρέιρι στον 2ο γύρο, ενώ στον 3ο σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι αποκλείστηκαν από τη Λέγκια Βαρσοβίας, λίγο πριν τους «32» του Youth League.

Από την ίδια φάση θα ξεκινήσουν λοιπόν και φέτος οι Θεσσαλονικείς (Round 2), μαθαίνοντας τον αντίπαλό τους την 1η Σεπτεμβρίου στην κλήρωση της Νιόν. Στις 28 Οκτωβρίου ο πρώτος αγώνας του 2ου γύρου και μία εβδομάδα αργότερα (4/11) ο επαναληπτικός, με τους αγώνες του 3ου γύρου να διεξάγονται στις 25 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα γίνουν γνωστοί τις επόμενες μέρες, ενώ μένει να γίνει γνωστό και το πλήρες καλεντάρι του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, μετά τον ορισμό των αγώνων της Εθνικής Νέων (Κ19) στο Round 2 των προκριματικών του EURO U19, με αντιπάλους τις Γαλλία, Ιρλανδία και Νορβηγία.