Η ΑΕΚ πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Ζεναντί

Μετά την ανακοίνωση της παραμονής του αρχηγού Βαγγέλη Αραμπατζή, η ΑΕΚ συνέχισε τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, επισημοποιώντας την απόκτηση του Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί για την ανδρική ομάδα χάντμπολ.

Ο 28χρονος διεθνής Αλγερινός πίβοτ προέρχεται από την ουγγρική Κομλόι, στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, και αποτελεί ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ της Ένωσης ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για τον Ζεναντί αναφέρει:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί. Ο 28χρονος (18/06/1998) διεθνής Αλγερινός πίβοτ, ύψους 1.98μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί ξεκίνησε την καριέρα του από την GS Pétroliers (αργότερα μετονομάστηκε σε MC Alger), με την οποία έως το 2022 κατέκτησε 2 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Αλγερίας. Το 2022 πήρε μεταγραφή για την ουγγρική Budai Farkasok, αγωνιζόμενος στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, ενώ την επόμενη διετία φόρεσε τη φανέλα της επίσης ουγγρικής SBS Eger. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας με την Komlói Bányász SK.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Αλγερίας.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι χαρούμενος που έρχομαι σε μία μεγάλη ομάδα, όπως η ΑΕΚ. Ο στόχος μου είναι να βελτιωθώ ως παίκτης και να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους».

Αμπντελτζαλίλ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».