Η Χάποελ έβγαλε διαρκείας για τη Σόφια, επιστροφή χρημάτων αν γυρίσει στο Τελ Αβίβ

H Xάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την κυκλοφορία των διαρκείας, με σημαντικό αστερίσκο την έδρα που θα παίξει τα παιχνίδια στην Euroleague.

Οι φίλοι της ισραηλινής ομάδας θα πληρώσουν κανονικά τα διαρκείας τους, ανάλογα σε ποια από τις τρεις φάσεις είναι και είτε θα λάβουν πίσω όλο το ποσό αν η Χάποελ παίξει όλους τους αγώνες στο Τελ Αβίβ, ή το ανάλογο αντίτιμο για τα ματς που θα είναι εντός της χώρας.

Yπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Ισραήλ δήλωσε ως έδρα στην εκκίνηση της σεζόν τη Βουλγαρία και με βάση αυτό το δεδομένο τα διαρκείας θα έχουν ως γήπεδο αυτό της Σόφιας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πρώτη φάση προορίζεται για οπαδούς που είχαν εισιτήρια διαρκείας στο "Shlomo Team Hall" τη σεζόν 2024/25, μετακόμισαν με την ομάδα στο "Menorah Mivtachim Hall", ανανέωσαν ένα εισιτήριο διαρκείας πρωταθλήματος ή ένα συνδυασμένο εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2025/26 και καταβάλλουν την προκαταβολή της Euroleague.

Η δεύτερη φάση προορίζεται για όσους είχαν εισιτήρια διαρκείας στο "Shlomo Hall" (24/25), μετέτρεψαν το εισιτήριό τους σε Menorah Mivtachim Hall (24/25) ή αγόρασαν νέο εισιτήριο διαρκείας τη σεζόν 24/25 στο "Menorah Mivtachim Hall", και επίσης αγόρασαν εισιτήριο διαρκείας την περασμένη σεζόν, ένα εισιτήριο διαρκείας της Euroleague (25/26), και πληρώνουν την προκαταβολή της Euroleague για την επόμενη σεζόν.

Η τρίτη φάση προορίζεται για τους οπαδούς που αγόρασαν για πρώτη φορά μια συνδρομή στο "Menorah Mivtachim Hall" τη σεζόν 2025/26 και πληρώνουν την προκαταβολή της Euroleague.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς, θα απαιτείται προκαταβολή για τη συνδρομή της Euroleague, και σε περίπτωση που όλα τα παιχνίδια της ομάδας παιχτούν εκτός Ισραήλ, αυτή θα επιστραφεί εντός 60 εργάσιμων ημερών από το τέλος της σεζόν.

Η ομάδα ανακοίνωσε ότι εάν τα παιχνίδια της Euroleague επιστρέψουν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σεζόν, η προκαταβολή θα αφαιρεθεί από την τιμή της συνδρομής και το υπόλοιπο ποσό θα υπολογιστεί αναλογικά με τον αριθμό των εντός έδρας αγώνων που θα παιχτούν στο Ισραήλ».