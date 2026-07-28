Ντίκας: «Τα κορίτσια καταλαβαίνουν πως είμαστε μια καλή ομάδα και θέλουν να πάμε πάρα πολύ ψηλά»

Ο assistant coach της Εθνικής Κορασίδων, Θωμάς Ντίκας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την προετοιμασία ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας (6-11 Αυγούστου).

Αναλυτικά είπε:

Για τις έως τώρα εντυπώσεις τους απ’ την προετοιμασία: «Η αρχή της προετοιμασίας που έγινε στην Πορταριά είχε μικροπροβλήματα από τραυματισμούς, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο που δε θα συναντήσεις σε κάποια προετοιμασία. Μετά όλα κύλησαν καλά. Δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη βάση στην άμυνα. Είναι η βασική αρχή που θέλουμε να περάσουμε και αυτό συνέβη. Αυτό ήταν και το πρώτο τεστ που θέλαμε να δούμε στο πρώτο ματς με τη Ρουμανία. Τα κορίτσια ήταν εξαιρετικά και τα κατάφεραν. Στο δεύτερο ματς με τη Ρουμανία η αντίπαλη ομάδα μπήκε πολύ δυνατά στην άμυνα, μας έβαλε δύσκολα, αλλά μετά το ημίχρονο τα κορίτσια βρήκαν πάρα πολύ καλό ρυθμό και κατάφεραν ν’ ανταπεξέλθουν. Η Ρουμανία σαν πρώτο φιλικό ήταν η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε.

Απέναντι στη Σερβία πάλι παρουσιάσαμε πολύ καλή εικόνα. Ήταν φοβερό το πρώτο ματς που νικήσαμε. Εκεί τα κορίτσια έβγαλαν φοβερή αυτοπεποίθηση και είδαν πως μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν τέτοιες ομάδες. Στο δεύτερο ματς που ηττήθηκαν κατάλαβαν ότι κάθε ματς είναι ξεχωριστό και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Τώρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία και έρχονται πολύ σημαντικά φιλικά κόντρα στην Αγγλία, μια ομάδα που είναι πολύ πιθανό να την αντιμετωπίσουμε στη δεύτερη φάση του Ευρωμπάσκετ U18».

Για την αντίδραση της ομάδας στο δεύτερο παιχνίδι με τη Σερβία: «Στο δεύτερο παιχνίδι η Σερβία προσαρμόστηκε σε πράγματα. Ίσως να μπήκε πιο χαλαρά στο πρώτο παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτριές μας δούλεψαν πάρα πολύ καλά, έβγαλαν χαρακτήρα, αντέδρασαν, δε μας πήρε από κάτω. Πήγαν να πάρουν διαφορά στην αρχή και μπορέσαμε ν’ ανταπεξέλθουμε. Κάποια στιγμή περάσαμε και μπροστά και στο τέλος του ματς ό,τι σχεδιάσαμε ή είπαμε το ακολούθησαν τα κορίτσια. Δεν υπήρχε απλά το αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα».

Για το γεγονός πως το «μονοπάτι» που βρίσκεται η Ελλάδα θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα: «Το ότι γίνεται στην Ελλάδα θα βοηθήσει πάρα πολύ τα κορίτσια. Θα έρθει κόσμος να τις παρακολουθήσει, θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο, θα φέρει ενέργεια στο παιχνίδι τους. Τα κορίτσια θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μπροστά σε κόσμο που θα τους στηρίζει και θα βοηθάει κι αυτός όσο γίνεται με το να τους δώσει την ενέργειά του. Είναι βέβαια και δύσκολο για τα κορίτσια ν’ ανταπεξέλθουν σε κάτι τέτοιο. Υπάρχει άγχος και φαίνεται. Για να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε πρέπει να προσπαθήσουν να μετατρέψουν το άγχος σε πειθαρχία στην προπόνηση, σε ενέργεια, να καταλάβουν ότι ο κόσμος θα έρθει για να στηρίξει και όχι να κατακρίνει το αποτέλεσμα. Θα υπάρχουν και γνωστά τους πρόσωπα.

Στις παίκτριές μας υπάρχει πίεση περισσότερο γιατί καταλαβαίνουν πως είμαστε μια καλή ομάδα και θέλουν να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Ίσως εκεί θα δώσω περισσότερη βάση στην πίεση που νιώθουν τα κορίτσια, γιατί επειδή να τερματίσουν στην καλύτερη δυνατή θέση».

Για τις αντιπάλους στον όμιλο (Δανία, Ιρλανδία): «Σαν προϊστορία των Εθνικών των χωρών που αντιμετωπίζουμε, φαίνεται ότι είναι χαμηλότερης κατηγορίας σε σχέση με εμάς. Στις “μικρές” Εθνικές είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα είναι καλές και αυτές οι ομάδες. Η διαφορά ίσως να είναι ποιοτική σε κάποιες παίκτριες. Μέσα απ’ τα scouting που κάνουμε βλέπουμε πως οι ομάδες λειτουργούν σωστά, υπάρχει φιλοσοφία για το πώς θέλουν να παίξουν. Είναι ομάδες που αρέσκονται πάρα πολύ στο να τρέχουν και να προσπαθούν να βάλουν εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, να παίξουν σκληρή άμυνα, να “κυνηγήσουν” σε όλο το γήπεδο, να προσπαθήσουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους».

Για το ποιο είναι το σημαντικότερο στοιχείο ώστε να γίνει σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων στο τουρνουά: «Οι αθλήτριες επηρεάζονται πάρα πολύ απ’ την ενέργεια που προσδίδει ο προπονητής και το staff. Είτε είναι απογοητευμένος, είτε υπέρμετρα χαρούμενος, είτε χωρίς ενέργεια, αυτό περνάει απευθείας και στον αθλητή. Πρέπει εμείς σαν προπονητές να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί στο πώς αντιδράμε ή στο τι λέμε στις παίκτριες, γιατί απευθείας αυτό περνάει στο υποσυνείδητο χωρίς να το θέλουμε και επηρεάζονται και την επόμενη μέρα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάνω σ’ αυτό το κομμάτι».

Για το ταλέντο και το μέγεθος στη «φουρνιά» αυτή: «Πάντα υπάρχει η έλλειψη των ψηλών κορμιών. Σ’ αυτήν τη “φουρνιά”, καθώς και στις παγκορασίδες, υπάρχουν πάρα πολλά ποιοτικά γκαρντ αλλά και ψηλές. Στα γκαρντ είναι μεγαλύτερη ποσότητα των παιδιών που υπάρχουν, ενώ στις ψηλές υπάρχουν καλές απλώς σε μικρότερη ποσότητα».