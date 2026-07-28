Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της Euroleague!

Η αναμονή λαμβάνει τέλος: Η Euroleague ετοιμάζεται να ανακοινώσει το πρόγραμμα της νέας σεζόν.

Τις τελευταίες μέρες όλη η μπασκετική Ευρώπη (παίκτες, δημοσιογράφοι, οπαδοί), ρωτάει το ίδιο πράγμα: «Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της Euroleague;».

Η αναμονή, λοιπόν, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Η διοργανώτρια αρχή υπογράμμισε πως όλοι ζητούν το πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027 και έβαλε δίπλα μία κλεψύδρα, «δείχνοντας» πως το... καλεντάρι θα γίνει σύντομα γνωστό.

Έτσι, όλα δείχνουν πως τις επόμενες ώρες (και πιθανότατα την Τετάρτη, 29/7) θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της νέας σεζόν.