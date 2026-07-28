Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της Euroleague!

Τις τελευταίες μέρες όλη η μπασκετική Ευρώπη (παίκτες, δημοσιογράφοι, οπαδοί), ρωτάει το ίδιο πράγμα: «Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της Euroleague;».
Η αναμονή, λοιπόν, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.
Η διοργανώτρια αρχή υπογράμμισε πως όλοι ζητούν το πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027 και έβαλε δίπλα μία κλεψύδρα, «δείχνοντας» πως το... καλεντάρι θα γίνει σύντομα γνωστό.
Έτσι, όλα δείχνουν πως τις επόμενες ώρες (και πιθανότατα την Τετάρτη, 29/7) θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της νέας σεζόν.
You've been asking for the 2026-27 season calendar for a while now 👀⏳— EuroLeague (@EuroLeague) July 28, 2026