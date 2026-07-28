Προγνωστικά Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Τουν: Όλα ανοιχτά για την πρόκριση

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ υποδέχεται την Τουν στο «Stadion Maksimir», στο δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε παρακάτω τα μελετημένα προγνωστικά.

Ανάλυση Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν πραγματοποίησε κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Τουν, όμως έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας και πλέον καλείται να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση μπροστά στο κοινό της. Οι Κροάτες προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, είχαν την πρωτοβουλία σε μεγάλα διαστήματα, αλλά άργησαν να βρουν το γκολ.

Ανάλυση Τουν

Η Τουν μπήκε στο πρώτο παιχνίδι με ξεκάθαρο στόχο να αιφνιδιάσει την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης. Το πλάνο της λειτούργησε στο πρώτο ημίχρονο, καθώς κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 20’ με τον Λαμπεού και να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0.

Δείτε τα προγνωστικά Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Τουν!

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