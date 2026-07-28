«Έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague για τον Ουέστμπρουκ» (pic)

Ο "RW" παραμένει free agent και στις ΗΠΑ αναφέρουν τις τελευταίες μέρες πως η «μετοχή» του βρίσκεται σε... ιστορικά χαμηλές τιμές. Ο Ουέστμπρουκ δεν έχει καταφέρει να βρει αυτό που θα ήθελε στην αμερικανική αγορά, όμως θέτει ως προτεραιότητα την παρουσία του στον «μαγικό κόσμο» και για την επικείμενη σεζόν.
Σύμφωνα με τον Εβάν Σάιντερι, ομάδες της Euroleague, των οποίων τα ονόματα δεν αναφέρονται, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του άλλοτε MVP του ΝΒΑ. Μάλιστα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος τονίζει πως η μετακίνηση του άλλοτε σταρ των Θάντερ στα μέρη μας μοιάζει να είναι το πιο ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή.
Έτσι, στην Ευρώπη περιμένουν τις εξελίξεις στην υπόθεση Ουέστμπρουκ και τις οριστικές αποφάσεις του.
Russell Westbrook is receiving strong interest from EuroLeague teams overseas.— Evan Sidery (@esidery) July 28, 2026
Westbrook wants to remain in the NBA, but this appears to be most realistic option currently. pic.twitter.com/nDAX1ItlFH