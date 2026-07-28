Έπεσε η «βόμβα»: «Σε κρίσιμο σταυροδρόμι Κάρι και Ουόριορς»!

Και ξαφνικά θέμα Στεφ Κάρι στους Ουόριορς και φωτιά στο ΝΒΑ!

Ο Σαμς Σαράνια έριξε τη «βόμβα» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού τόνισε πως το μέλλον του σούπερ σταρ της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο στον σύλλογο μόνο βέβαιο δεν είναι.

Οι Ουόριορς είναι από τις πιο ανενεργές ομάδες στη διάρκεια της preseason, κάτι που προφανώς δημιουργεί έλλειψη κινήτρου για τον Στεφ Καρι, που βλέπει πως ο σύλλογος του Σαν Φρανσίσκο δεν έχει στόχους πρωταθλητισμού.

«Δεν έχω αισθανθεί καμία ένδειξη ότι θέλει να φύγει, αν και η ομάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Είναι κάπως στάσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαράνια.