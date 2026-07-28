Χαρτώνας ενόψει Σερβίας: «Αυτός που το θέλει περισσότερο»

Ο Βασίλης Χαρτώνας μίλησε για την πορεία της Εθνικής Εφήβων στο Eurobasket, τις ήττες από Ισραήλ και Γαλλία στο φινάλε και τη νέα αντίπαλο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, την Σερβία.

Η Εθνική Εφήβων καλείται να αντιμεωπίσει ένα διπλό εμπόδιο ενόψει του αυριανού πρώτου «τελικού» του Ευρωμπάσκετ U18. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει την απογοήτευση από τον τρόπο που ήρθε η ήττα από την Γαλλία, αλλά και τον επόμενο αντίπαλο: Την Σερβία. Ο Βασίλης Χαρτώνας πιστεύει πως το πρώτο έχει ήδη μείνει στο παρελθόν και το δεύτερο, είναι κάτι που η ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει.

«Την ξεπεράσαμε την ήττα, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά», τονίζει και προσθέτει: «Απογοητευτήκαμε όλοι μετά από το παιχνίδι, αλλά πρέπει να αφήνεις κάθε αποτέλεσμα πίσω και να συνεχίζεις σε αυτά τα τουρνουά. Μας είπε και ο κόουτς στα αποδυτήρια ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω, πως έτσι είναι το μπάσκετ και πως πρέπει να στρέψουμε όλη μας την προσοχή στη συνέχεια».

Επόμενος αντίπαλος είναι η Σερβία και οι νεαροί Έλληνες διεθνείς έχουν ήδη πάρει μια πρώτη γεύση μέσα από το βίντεο: «Είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα μας. Μπορούμε να νικήσουμε πιστεύω και δεν έχουν τα μεγάλα ύψη. Πιστεύω ότι θα νικήσει αυτός που έχει το μεγαλύτερο πείσμα, αυτός που το θέλει περισσότερο».

Ο νικητής του αγώνα θα πάρει μια θέση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης και ο Χαρτώνας υπογραμμίζει πως «είναι μια καινούρια μέρα και βλέπουμε τον επόμενο στόχο ήδη» με την ομάδα να έχει πάρει ένα πολύτιμο μάθημα έστω και με σκληρό τρόπο: «Χάσαμε δύο παιχνίδια από ένα ριμπάουντ, μια ασυνενοησία στην άμυνα ίσως… Έχουμε πάρει το μάθημά μας και την επόμενη φορά που θα πατήσουμε στο παρκέ θα είμαστε έτοιμοι από την αρχή ως το τέλος του αγώνα. Θα πρέπει να μπαίνουμε δυναμικά σε κάθε φάση ως το τελευταίο δευτερόλεπτο».

Οι δύο δύσκολες ήττες δεν «σκόρπισαν» την ομάδα, αντίθετα την έφεραν πιο κοντά όπως ξεκαθαρίζει με τον πλέον κάθετο τρόπο: «Είμαστε μια οικογένεια. Είναι κάτι που το έχουμε πετύχει από παλιά, από προηγούμενες χρονιές που είμαστε μαζί οι περισσότεροι. Το έχουμε και εντός, αλλά και εκτός γηπέδου. Εμείς όπως το βλέπουμε όσα έχουν γίνει είναι μόνο ένα κίνητρο για να συνεχίσουμε και να εμφανιστούμε όπως πρέπει».