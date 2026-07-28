Βαβρίτσας (στέλεχος Kicker) στο SDNA: «Αν δεν υποβιβαζόταν η Βόλφσμπουργκ, ο Μάγερ δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα»

Τι παίκτη αποκτά η ΑΕΚ; Ο Έλληνας δημοσιογράφος και στέλεχος του γνωστού γερμανικού περιοδικού, Γιώργος Βαβρίτσας, μιλά στο SDNA για τον 28χρονο Κροάτη μέσο, ο οποίος αγωνίστηκε την τελευταία τριετία στη Βόλφσμπουργκ, αναλύει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του και εξηγεί γιατί η μεταγραφή του στην Ελλάδα αποτελεί προϊόν συγκυριών.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού, αποκτώντας τον Λόβρο Μάγερ από τη Βόλφσμπουργκ.

Το επικοινώνησε με τον Έλληνα δημοσιογράφο και στέλεχος του κορυφαίου γερμανικού περιοδικού «Kicker», Γιώργο Βαβρίτσα, ο οποίος σκιαγραφεί το αγωνιστικό προφίλ του Κροάτη μέσου.

Συγχρόνως, εξηγεί γιατί η μετακίνησή του στην Ελλάδα αποτελεί προϊόν των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη γερμανική ομάδα και αναλύει τι μπορεί να περιμένει η Ένωση από τον νέο της χαφ.

«Ο Μάγερ είναι ένας πολύ καλός τεχνίτης ποδοσφαιριστής με ένα... γλυκό αριστερό πόδι», ήταν η πρώτη ατάκα του στο SDNA, προτού αναλύσει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο παιχνίδι του Κροάτη.

«Είναι πιο επιθετικογενής από τον Πινέδα, έχει καλά τρεξίματα και με τη Βόλφσμπουργκ διένυε κατά μέσο όρο 12,8 χιλιόμετρα ανά παιχνίδι.

Το κοινό στοιχείο τους είναι πως και οι δύο κατεβάζουν πολύ καλά την μπάλα. Διαθέτει εξαιρετικές μεταβιβάσεις 20-30 μέτρων, έχει πολύ καλή πάσα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις στατικές φάσεις».

Ο δημοσιογράφος του «Kicker» στάθηκε ιδιαίτερα και στο πώς κατέστη εφικτή η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, τονίζοντας πως υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Μάγερ δεν θα έφευγε από την Γερμανία για να παίξει στην Ελλάδα.

«Εάν δεν έπεφτε κατηγορία η Βόλφσμπουργκ, σίγουρα δεν θα ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα με έξι εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τον υποβιβασμό, η γερμανική ομάδα υποχρεώθηκε να πουλήσει ποδοσφαιριστές και να απαλλαγεί από βαριά συμβόλαια. Αυτή η συγκυρία άνοιξε τον δρόμο για την ΑΕΚ».

Όσο για τα στοιχεία στα οποία υστερεί;

«Ανασταλτικά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικός όσο δημιουργικά. Δεν διαθέτει δυνατό κορμί, όμως κυνηγά δεύτερες μπάλες και καλύπτει αυτό το μειονέκτημα με την ποδοσφαιρική του εξυπνάδα».

Ο Βαβρίτσας εμφανίζεται, πάντως, βέβαιος πως ο 28χρονος μέσος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα.

«Όταν έχεις κοστίσει 25 εκατομμύρια ευρώ, έχεις αγωνιστεί στη Bundesliga, στη Ligue 1 και στην Εθνική Κροατίας, ενώ έχεις συνεργαστεί με επτά διαφορετικούς προπονητές μέσα σε τρία χρόνια στη Βόλφσμπουργκ, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να προσφέρεις στην ΑΕΚ.

Επιπλέον, θα βρει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, αφού θα συναντήσει τον συμπατριώτη του Ντομαγκόι Βίντα, αλλά και τους Σέρβους ποδοσφαιριστές της ομάδας, κάτι που θα κάνει την προσαρμογή του ακόμη πιο εύκολη».