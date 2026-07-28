Αξιολόγηση του ΕΣΥ: Επεκτείνεται σε ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς

Σε δύο κρίσιμες ομάδες ασθενών, τους παιδιατρικούς και τους ογκολογικούς ασθενείς, επεκτείνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης των νοσηλευομένων, διαδικασία που ήδη υφίσταται εδώ και ένα χρόνο.

Να θυμίσουμε ότι το μέτρο της αξιολόγησης των υπηρεσιών υγεία ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου 2025 στα γενικά νοσοκομεία του ΕΣΥ και ήδη έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 75.000 ερωτηματολόγια, με το 75% των ασθενών να αξιολογεί θετικά τις υπηρεσίες υγείας στο σύστημα. Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης ανέρχεται στο 4,09 στα 5 και με την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στο προσωπικό να ξεπερνά το 85%.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές.

Παράλληλα εντός της εβδομάδας, το υπουργείο Υγείας θα ζητήσει από τους διοικητές των νοσοκομείων να καταρτίσουν ετήσια έκθεση πεπραγμένων, στην οποία θα αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και κατά πόσο αυτές βελτίωσαν την εμπειρία των ασθενών.

Αναφερόμενος στα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που συχνά παρουσιάζεται για το ΕΣΥ.

Όπως τόνισε, οι αξιολογήσεις των πολιτών καταδεικνύουν ότι η εμπειρία των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία είναι συνολικά καλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στη δημόσια συζήτηση.

Ο υπουργός συνέδεσε, μάλιστα, την εικόνα αυτή και με το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι στην πρόσφατη προκήρυξη για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού υποβλήθηκαν 47.000 οριστικές αιτήσεις.

Οι υπηρεσίες που θα αξιολογούν οι ασθενείς

Τα νέα ερωτηματολόγια καλύπτουν οκτώ βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ειδικότερα:

Προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Οργάνωση και συντονισμό της φροντίδας.

Ποιότητα της φροντίδας και συνεργασία με τους επαγγελματίες Υγείας, με έμφαση στην επικοινωνία, την ευγένεια και την εμπιστοσύνη.

Υποστήριξη του ασθενούς και συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων.

Καθαριότητα, υγιεινή και ποιότητα της σίτισης.

Υποστήριξη και ενημέρωση κατά το εξιτήριο.

Λειτουργία των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης.

Συνολική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.

Σύνθετος ασθενής ο ογκολογικός

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, υπογράμμισε ότι οι ογκολογικοί ασθενείς αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα, με αυξημένες και πολυδιάστατες ανάγκες σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής τους πορείας.

Η φροντίδα τους χαρακτηρίζεται από σύνθετες θεραπευτικές διαδρομές και τη συνεργασία πολλών διαφορετικών επαγγελματιών Υγείας. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε ειδικό ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ογκολογικής περίθαλψης.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και περιλαμβάνει 37 βασικές ερωτήσεις και 8 υποερωτήσεις. Ο σύνδεσμος αποστέλλεται επτά ημέρες μετά τη νοσηλεία και παραμένει ενεργός για δεκατέσσερις ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασθενής να έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Για να αποτυπώνονται οι διαφορετικές εμπειρίες θεραπείας, δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, τα οποία αφορούν:

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση,

ασθενείς που έλαβαν φαρμακευτική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία),

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία.

Για τη δεύτερη κατηγορία, το SMS θα αποστέλλεται 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι τα τρία ερωτηματολόγια διαφέρουν μεταξύ τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε θεραπευτικής διαδρομής.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η αποστολή των πρώτων ερωτηματολογίων στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ξεκινά την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, ενώ οι ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία θα ενταχθούν στο σύστημα έως το τέλος του 2026 και όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Πώς θα αξιολογούν οι παιδιατρικοί ασθενείς

Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήθηκε και για τα παιδιατρικά νοσοκομεία, όπου το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Όπως εξήγησε η κυρία Βιλδιρίδη, το εργαλείο αξιολογεί κρίσιμες πτυχές της παιδιατρικής φροντίδας, όπως η επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με τους γονείς και τα παιδιά, η σαφήνεια των πληροφοριών που παρέχονται, η συμμετοχή των γονέων στις αποφάσεις για τη θεραπεία, καθώς και το αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Στόχος είναι να αναδειχθούν σημεία που χρειάζονται βελτίωση, αλλά και πτυχές της νοσηλείας που δεν αποτυπώνονται από τους κλασικούς κλινικούς δείκτες.

Η αξιολόγηση αφορά παιδιά ηλικίας έως 16 ετών και πραγματοποιείται μέσω των απαντήσεων που δίνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Για να συμμετάσχουν, θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση για το προστατευόμενο ή ασφαλιστικά εξαρτώμενο μέλος. Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Η αποστολή γίνεται πέντε ημέρες μετά το εξιτήριο, το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και περιλαμβάνει 37 βασικές ερωτήσεις και 10 υποερωτήσεις.

Πάνω από 85% η εμπιστοσύνη στο προσωπικό

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι από το Ε.Σ.Υ. και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του. Απέναντι στα συνήθη κλισέ περί κατάρρευσης, που υπηρετούν σκοπιμότητες και όχι την αλήθεια, οι ίδιοι οι πολίτες δίνουν την πιο αξιόπιστη απάντηση, δείχνοντας ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, με γενικό μέσο όρο ικανοποίησης στο 4,09 στα 5 και με την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στο προσωπικό να ξεπερνά το 85%. Είχα τονίσει από την πρώτη στιγμή πως η αξιολόγηση είναι, πάνω απ’ όλα, εργαλείο βελτίωσης. Γι’ αυτό και οι δείκτες που παρουσιάζουμε σήμερα δεν αποτελούν σημείο εφησυχασμού, αλλά αφετηρία κινητροδότησης, για να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Εκείνο που πραγματικά έχει αξία είναι η ικανοποίηση των ανθρώπων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Γιατί το Ε.Σ.Υ. είμαστε όλοι εμείς. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά για ένα Ε.Σ.Υ. ακόμα πιο ποιοτικό, ακόμα πιο ανθρώπινο, ακόμα πιο αξιόπιστο για κάθε πολίτη».

Πηγή: cnn.gr