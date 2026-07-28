O Ντέλιας ξεκίνησε την σεζόν με βραβείο ΜVP (pic)

Βραβείο με το... καλησπέρα για τον Έλληνα «μάγο».

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία με 2-3 και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο γύρο του Europa League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, καθώς με ένα γκολ και μία ασίστ άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης και βοήθησε τα μέγιστα στο διπλό των ασπρόμαυρων, με τον ίδιο να παίρνει το βραβείο του MVP μετά από ψηφορορία του κόσμου του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης με τη Ντιναμό Κιέβου στη Lublin Arena για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη νέα σεζόν, επικρατώντας με 3-2 της Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία και αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας . Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα, σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία του Δικεφάλου. Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον κόσμο, καθώς στην ψηφοφορία για τον KitchenBar Fans’ Man of the Match συγκέντρωσε το 70,27% των ψήφων και κατέκτησε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Χρήστος Ζαφείρης με ποσοστό 16,40%. Ο Έλληνας μέσος πέτυχε απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζόναθαν Γκόμεζ , συγκεντρώνοντας το 4,14% των ψήφων.