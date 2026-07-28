Σε φουλ ρυθμούς ο ΠΑΟΚ ενόψει Ντιναμό - Το pregame με τους Ουκρανούς

Με απογευματινή προπόνηση θα ολοκληρωθεί αύριο (29/7) στην Τούμπα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου.

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η ασπρόμαυρη προετοιμασία για την πολύ κρίσιμη ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο την Κυπελλούχο Ουκρανίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με rondo, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στις επιθετικές στατικές φάσεις. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τουρνουά ποδοβόλεϊ.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ που συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν, ενώ ο Σόλα Σορετίρε για μία ακόμη μέρα συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Το... διαφορετικό pregame

Αλλαγή στις... ασπρόμαυρες συνήθειες, με τον ΠΑΟΚ να κάνει πρόβα τζενεράλε στην Τούμπα και μάλιστα με απογευματινή προπόνηση (29/7 19:00), με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για 15 λεπτά. Η αντίστοιχη τελευταία προπόνηση των Ουκρανών θα διεξαχθεί δύο ώρες νωρίτερα στις 17:00.

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις Τύπου, ο Ίγκορ Κόστιουκ μαζί με έναν ποδοσφαιριστή θα μιλήσουν στις 16:30 στους εκπροσώπους του Τύπου, ενώ στις 18:15 ο Αλέσιο Λίσι θα μιλήσει για πρώτη φορά στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας μαζί με έναν ποδοσφαιριστή.