Ζιντάν: «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα - Το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής Γαλλίας, με τον «Ζιζού» να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του στις πρώτες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός.

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο Ζινεντίν Ζιντάν ως νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, με τον ίδιο να μιλάει για «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Στη συνέντευξη τύπου, ο θρυλικός Γάλλος μίλησε για το κίνητρο που του δίνει η ομάδα των «τρικολόρ», αλλά και για το τεχνικό επιτελείο των «πετεινών».

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Είναι μια συνέχεια, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Είχα προτάσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ή πέντε ετών που έκανα ένα διάλειμμα για να αναλάβω έναν σύλλογο. Και τις απέρριψα όλες για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, επειδή ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω μετά την εμπειρία μου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, ξεκίνησα από τις ακαδημίες, πέρασα από όλα τα στάδια μέχρι την ανώτερη ομάδα, την κορυφή. Το μόνο πράγμα που με παρακινεί είναι να μπορώ να δουλέψω για αυτήν την ομάδα και για να συνεχίσει να κερδίζει».