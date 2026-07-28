Γαλλία: Εποχή Ζιντάν για τους «τρικολόρ» (pic)

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ζινεντίν Ζιντάν το πρωί της Τρίτης (28/7), με τον «Ζιζού» να αναλαμβάνει τον πάγκο των «τρικολόρ», διαδεχόμενος τον Ντιντιέ Ντεσάν.

Η εθνική Γαλλίας άλλαξε και επίσημα εποχή, με τους «τρικολόρ» να ανακοινώνουν το πρωί της Τρίτης (28/7) την πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο «Ζιζού» επιστρέφει στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021 και αναλαμβάνει τους «πετεινούς», διαδεχόμενος τον Ντιντιέ Ντεσάν, με σκοπό να επιστρέψει η χώρα του στην κορυφή.

Ο 54χρονος στη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε τρία διαδοχικά Champions League, δυο πρωταθλήματα Ισπανίας, δυο Σούπερ Καπ Ευρώπης και δυο Ισπανίας καθώς και δυο Παγκόσμια Συλλόγων, σε δυο θητείες (2016-2018 και 2019-2021).