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«Κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός και Σαρλερουά για τον Τιτραουί – Χρόνο ζήτησε ο παίκτης»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ανέβασε την προσφορά του στη Σαρλερουά ο Ολυμπιακός για τον Γιασίν Τιτραουί και οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία.

Για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί φουλάρει ο Ολυμπιακός, καθώς θέλει άμεσα να εντάξει τον Αλγερινό χαφ στο δυναμικό του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα  sudinfo.be, η νέα πρόταση των «ερυθρόλευκων» προσεγγίζει τις απαιτήσεις της Σαρλερουά και η συμφωνία είναι κοντά.

Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 7 εκατ. ευρώ, με τους Βέλγους να την απορρίπτουν, αλλά η νέα προσφορά ήταν στα 8 εκατ. ευρώ, συν ακόμα 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους. Το πακέτο των 10 εκατ. ευρώ φαίνεται πως ικανοποιεί τη Σαρλερουά, ενώ ο παίκτης έχει ζητήσει λίγο χρόνο ακόμα. Όπως τονίζεται, ο Τιτραουί θέλει να περιμένει μια-δυο μέρες πριν υπογράψει, σε περίπτωση που προκύψει κάποια κρούση από την Premier League.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να ολοκληρωθεί άμεσα το ντιλ, για να δηλωθεί ο Αλγερινός μέσος στην ευρωπαϊκή λίστα και να κάνει κάποιες προπονήσεις πριν το παιχνίδι με τη Ναϊμέχεν, για τα προκριματικά του Champions League.

«Κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός και Σαρλερουά για τον Τιτραουί – Χρόνο ζήτησε ο παίκτης»