«Κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός και Σαρλερουά για τον Τιτραουί – Χρόνο ζήτησε ο παίκτης»

Ανέβασε την προσφορά του στη Σαρλερουά ο Ολυμπιακός για τον Γιασίν Τιτραουί και οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία.

Για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί φουλάρει ο Ολυμπιακός, καθώς θέλει άμεσα να εντάξει τον Αλγερινό χαφ στο δυναμικό του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sudinfo.be, η νέα πρόταση των «ερυθρόλευκων» προσεγγίζει τις απαιτήσεις της Σαρλερουά και η συμφωνία είναι κοντά.

Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 7 εκατ. ευρώ, με τους Βέλγους να την απορρίπτουν, αλλά η νέα προσφορά ήταν στα 8 εκατ. ευρώ, συν ακόμα 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους. Το πακέτο των 10 εκατ. ευρώ φαίνεται πως ικανοποιεί τη Σαρλερουά, ενώ ο παίκτης έχει ζητήσει λίγο χρόνο ακόμα. Όπως τονίζεται, ο Τιτραουί θέλει να περιμένει μια-δυο μέρες πριν υπογράψει, σε περίπτωση που προκύψει κάποια κρούση από την Premier League.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να ολοκληρωθεί άμεσα το ντιλ, για να δηλωθεί ο Αλγερινός μέσος στην ευρωπαϊκή λίστα και να κάνει κάποιες προπονήσεις πριν το παιχνίδι με τη Ναϊμέχεν, για τα προκριματικά του Champions League.