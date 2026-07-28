Κάνει ποδήλατο στην Ολλανδία ο Μπέος: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;» (vid)

Ο Αχιλλέας Μπέος βρίσκεται στην Ολλανδία για την προετοιμασία του Βόλου και έκανε μάλιστα ποδήλατο μαζί τους.

Στην Ολλανδία βρίσκεται η αποστολή του Βόλου για την προετοιμασία της, με τον Αχιλλέα Μπέο να είναι μαζί, κάνοντας μάλιστα ποδήλατο μαζί με τους παίκτες. Δεν έλειψε μάλιστα και το πείραγμα του δημάρχου στους ποδοσφαιριστές, καθώς πήγαινε πιο γρήγορα εκείνος.

«Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;». Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πόλη, λέγοντας «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».

Ο Βόλος θα δώσει απόψε (20:00) φιλική αναμέτρηση με την Καμπούρ, τη δεύτερη, μετά το 0-0 με την Γκρόνιγκεν το Σάββατο (25/7).