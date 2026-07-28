Sky Sports: «Αυτές είναι οι απολαβές του Μάγερ στην ΑΕΚ»

Λεπτομέρειες της συμφωνίας της ΑΕΚ με τον Λάβρο Μάγερ γίνονται γνωστές στη Γερμανία, αναφορικά τα χρήματα που θα λάβει.

Τα διαδικαστικά απέμειναν για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα ο Λόβρο Μάγερ και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Η Ένωση προχώρησε στην απόκτηση του Κροάτη χαφ έναντι 6 εκατ. ευρώ από τη Βόλφσμπουργκ, ποσό που καθιστά τη μεταγραφή μια από τις πιο ακριβές στην ιστορία της ελληνικής ομάδας.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος του γερμανικού Sky Sports Ντένις Μπάγερ αποκάλυψε τις απολαβές του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος χαφ θα λαμβάνει δύο εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.