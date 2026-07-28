Sky Sports: «Αυτές είναι οι απολαβές του Μάγερ στην ΑΕΚ»

Τα διαδικαστικά απέμειναν για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα ο Λόβρο Μάγερ και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Η Ένωση προχώρησε στην απόκτηση του Κροάτη χαφ έναντι 6 εκατ. ευρώ από τη Βόλφσμπουργκ, ποσό που καθιστά τη μεταγραφή μια από τις πιο ακριβές στην ιστορία της ελληνικής ομάδας.
Ωστόσο, ο δημοσιογράφος του γερμανικού Sky Sports Ντένις Μπάγερ αποκάλυψε τις απολαβές του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος χαφ θα λαμβάνει δύο εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
#Sky Info: Lovro #Majer vor Wechsel von #Wolfsburg zu #AEK Athen. Der Mittelfeldspieler soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Majer fliegt morgen nach Amsterdam ins Trainingslager zur Unterschrift. Verdient dort rund 2 Mio netto. Ablöse rund 6 Mio@SkySportDE @Plettigoal pic.twitter.com/aEJDQiOHK5— Dennis Bayer (@_dennisbayer) July 27, 2026