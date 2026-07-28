Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη γνωστός ράπερ μετά από καταδίωξη - Πέταξε το μηχανάκι και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

Συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας γνωστός ράπερ, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό δικύκλου να σταματήσει προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος φέρεται να μην συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να διαφύγει, ο γνωστός ράπερ φέρεται να εγκατέλειψε το μηχανάκι και να συνέχισε πεζός, επιχειρώντας να χαθεί στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, συνέχισαν την καταδίωξη και κατάφεραν λίγη ώρα αργότερα να τον εντοπίσουν και να τον ακινητοποιήσουν.

Ο ράπερ συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται η σχετική δικογραφία.