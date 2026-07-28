Ξεκινάει την πορεία του στην Ουάσινγκτον ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει απόψε πρεμιέρα στο 500άρι της Ουάσινγκτον και έχει την ευκαιρία να πετύχει μια νίκη αυτοπεποίθησης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.51) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον... νιόπαντρο Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.6), επικεφαλής του ταμπλό και κάτοχο του τίτλου, και ο αγώνας τους θα αρχίσει όχι πριν τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7).

Θεωρητικά ο 27χρονος Αυστραλός είναι το φαβορί, όμως ο Στεφ έχει κερδίσει 12 από τις 13 αναμετρήσεις τους και έχει τον τρόπο να επικρατεί, ακόμα και όταν δεν είναι στην καλύτερή του κατάσταση! Το έκανε, άλλωστε, και τον περασμένο Μάρτιο στο Μαϊάμι, όπου πήρε τη νίκη στα δύο σετ.

Ο Τσιτσιπάς, θυμίζουμε, προέρχεται από την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ και φιλοδοξεί να πάρει το μομέντουμ μαζί του στις σκληρές επιεφάνειες.

Ο νικητής αυτού του αγώνα, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6, θα παίξει με Μάρκος Γκιρόν ή Κρουζ Χιούιτ.