Οι Λέικερς επισημοποίησαν την συμφωνία τους με τον Τάιμπουλ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ματίς Τάιμπουλ, προσθέτοντας στους ρόστερ τους, έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς του NBA.

Οι «Λιμνάνθρωποι» το φετινό καλοκαίρι προχώρησαν σε ολική αναδόμηση του ρόστερ τους γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Όστιν Ριβς, με τον Ματίς Τάιμπουλ να αποτελεί την τελευταία τους κίνηση.

Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ, την τελευταία διετία ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς, ωστόσο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στο NBA, κάτι που έλειπε πολύ από τους Λέικερς.

Ο Τάιμπουλ είναι ένας από τους μόλις οκτώ παίκτες που έχουν καταγράψει 100 ή περισσότερα κλεψίματα σε τρεις διαφορετικές σεζόν από το 2020-21 στο NBΑ, ενώ συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους γκαρντ σε συνολικό αριθμό κλεψιμάτων.

