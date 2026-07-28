Η Φενέρ θα έχει συνάντηση με Μίλαν και Λεάο για να καταθέσει την πρότασή της

H Φενέρμπαχτσε θέλει να πυροδοτήσει την «βόμβα» με την απόκτηση του Ράφαελ Λεάο, με τους Τούρκους να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την επίσημη πρότασή τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, τις επόμενες ώρες οι ιθύνοντες της τουρκικής ομάδας θα έχουν συνάντηση με τους ανθρώπους της Μίλαν αλλά και τους εκπροσώπους του Ράφαελ Λεάο για να καταθέσουν την πρότασή τους.

Οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τις απαιτήσεις των «ροσονέρι», προσφέροντας 60 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ενώ δίνουν και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Πορτογάλο εξτρέμ.

Μόλις η Μίλαν και ο Λεάο πάρουν στα χέρια τους την επίσημη πρόταση της Φενέρμπαχτσε, θα αποφασίσουν από κοινού αν θα την αποδεχθούν, για να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο deal το φετινό καλοκαίρι.