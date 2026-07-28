H Ρεάλ κατέθεσε νέα πρόταση ανανέωσης στον Βινίσιους υπό τον... φόβο της Άρσεναλ!

Η υπόθεση του Βινίσους Τζούνιορ έχει εξελιχθεί σε... πονοκέφαλο για την Ρεάλ Μαδρίτης, αφού οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του.

Η Άρσεναλ, μάλιστα έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, έχοντας θορυβήσει τους Μαδριλένους, που κατέθεσαν νέα πρόταση στον Βινίσιους.

Η Ρεάλ προσφέρει αυξημένες απολαβές στον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, προσπαθώντας να τον πείσει να υπογράψει άμεσα την ανανέωση του συμβολαίου του, για να αποφύγει το... σίριαλ.

Οι «Κανονιέρηδες» από την πλευρά τους έχουν ενημερώσει τους εκπροσώπους του Βινίσιους για το έντονο ενδιαφέρον τους και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ρεάλ Μαδρίτης.