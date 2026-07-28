Παρί και Γιουβέντους θέλουν τον Σουζούκι της Πάρμα

Σε μεταγραφικό μπρα ντε φερ έχουν μπει η Παρί Σεν Ζερμέν και η Γιουβέντους, που κινούνται για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα της Πάρμα, Ζίον Σουζούκι.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι βλέπουν τον νεαρό τερματοφύλακα ως επένδυση για το μέλλον και δεν του προσφέρουν ρόλο βασικού για τη νέα σεζόν.

Αντίθετα, η Γιουβέντους βλέπει τον Ιάπωνα πορτιέρε ως τον επόμενο βασικό τερματοφύλακά της, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις για τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ.

Ο Σουζούκι από την πλευρά του, είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης είτε στην Παρί, είτε στην Γιουβέντους, όμως η Πάρμα περιμένει τις επίσημες προτάσεις, για να μπει σε συζητήσεις.