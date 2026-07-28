Παρί και Γιουβέντους θέλουν τον Σουζούκι της Πάρμα

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι βλέπουν τον νεαρό τερματοφύλακα ως επένδυση για το μέλλον και δεν του προσφέρουν ρόλο βασικού για τη νέα σεζόν.
Αντίθετα, η Γιουβέντους βλέπει τον Ιάπωνα πορτιέρε ως τον επόμενο βασικό τερματοφύλακά της, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις για τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ.
Ο Σουζούκι από την πλευρά του, είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης είτε στην Παρί, είτε στην Γιουβέντους, όμως η Πάρμα περιμένει τις επίσημες προτάσεις, για να μπει σε συζητήσεις.
🚨🇯🇵 Paris Saint-Germain and Juventus are both in talks with Parma for Zion Suzuki.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
PSG see Suzuki as investment for future but can’t guarantee starting GK spot 🔴🔵
Juventus want him as starting GK if Dibu Martínez deal collapses; Suzuki keen but no green light from Parma ⚪️⚫️ pic.twitter.com/0R0gFyJ35c