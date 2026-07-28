Τάντιτς ενόψει Ολυμπιακού: «Θέλω να ξεκινήσω αμέσως»

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League, Ναϊμέγκεν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντούσαν Τάντιτς, με τον έμπειρο εξτρέμ να τονίζει ότι θέλει άμεσα να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Ο Τάντιτς στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της Ναϊμέγκεν, τόνισε ότι είναι σε φόρμα και εξέφρασε την ετοιμότητά του ενόψει της αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

«Θα είμαι στην κατάσταση που θέλω το συντομότερο δυνατό. Δεν έχω παίξει αγώνα εδώ και 2,5 μήνες, αλλά είμαι σε φόρμα. Απλώς χρειάζομαι λίγη προπόνηση και μια αίσθηση από την υπόλοιπη ομάδα.

Είμαι έτοιμος για αυτό, πάντα ήμουν. Θέλω να ξεκινήσω αμέσως», ανέφερε ο έμπειρος εξτρέμ σε ερώτηση που δέχθηκε για την ετοιμότητά του ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.