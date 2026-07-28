Η Στουτγκάρδη έδωσε 17 εκατ. στην Φέγενορντ για τον Λέο Σάουερ

Η γερμανική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τους Ολλανδούς για την απόκτηση του 20χρονου Σλοβάκου εξτρέμ.

Η Στουτγκάρδη θα καταβάλει στην Φεγενορντ το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Λέο Σάουερ, που αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Γερμανία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Ο 20χρονος εξτρέμ, έχει δώσει τα χέρια με την γερμανική ομάδα για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και μόλις ολοκληρώσει τις εξετάσεις που υποβληθεί, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 29 συμμετοχές με την φανέλα της Φέγενορντ, έχοντας στο ενεργητικό του τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.