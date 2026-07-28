Καιρός σήμερα: Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος, τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά

Συγκεκριμένα, ο καιρός θα αλλάξει στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 με τάση ενίσχυσης από το βράδυ στα νότια τμήματα.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.