Καιρός σήμερα: Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος, τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά

Ο καιρός σήμερα Τρίτη (28.07.2026) θα είναι γενικά αίθριος, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και με τη ζέστη να επιστρέφει μετά το διάλλειμα δροσιάς των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, ο καιρός θα αλλάξει στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 με τάση ενίσχυσης από το βράδυ στα νότια τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.