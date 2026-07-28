Καρανδρίκας: «Τον Ατρόμητο και τους ανθρώπους του, θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου»

Στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο οποίος αποχαιρέτισε τον Ατρόμητο με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Το άλμα στην καριέρα του κάνει ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο οποίος στα 17 του χρόνια μετακομίσει στο Μόναχο για την Κ19 της Μπάγερν. Ο νεαρός στόπερ είπε το δικό του συγκλονιστικό αντίο στον Ατρόμητο, την ομάδα που τον ανέδειξε.

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα:

«Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος για όλο αυτό που συμβαίνει και για αυτή τη μεταγραφή σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, όπως είναι η Μπάγερν Μονάχου.

Στην πραγματικότητα προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω αυτό που ζω.

Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το σημείο, εγώ πάνω απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό του Ατρόμητου που μου έδειξε εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα που με έφερε από τον Ηρακλή Περιστερίου μέχρι και τώρα.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Σπανό και τον Τεχνικό Διευθυντή, κ. Γιάννη Αγγελόπουλο, που από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου όχι μόνο δεν στάθηκαν εμπόδιο, αλλά έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα.

Φυσικά, ένα ευχαριστώ και στον κ. Τόλη Αποστόλου, που ήταν καθημερινά δίπλα μου από την πρώτη μου μέρα στον Ατρόμητο, αλλά και σε όλους τους προπονητές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, φροντιστές που στην πορεία μου στον Ατρόμητο, ήταν πάντα εκεί και με συμβούλευαν όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα για τη ζωή.

Ένα είναι σίγουρο: Τον Ατρόμητο και τους ανθρώπους του, θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου και θα τους ευχαριστώ για όλα».