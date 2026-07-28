Φονική έκρηξη στα Εξαμίλια: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες - Οι παραλείψεις και το βίντεο-ντοκουμέντο

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου οδηγούνται σήμερα, Τρίτη, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου χθες Δευτέρα (27/7) σημειώθηκε φονική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο και προκαλώντας τον τραυματισμό ακόμη ενός ατόμου.

Οι τρεις συλληφθέντες (ηλικίας 47, 46 και 46 ετών αντίστοιχα) κατηγορούνται για παραλείψεις και μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της μονάδας, η οποία απασχολεί πέντε με έξι εργαζομένους. Από την ανάφλεξη προκλήθηκε εκκωφαντικός θόρυβος που αναστάτωσε την ευρύτερη περιοχή, ενώ αμέσως μετά εκδηλώθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, την ώρα του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή του εργοστασίου. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή προπανίου από προσκείμενο αγωγό, η οποία οδήγησε στην ακαριαία ανάφλεξη.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό πεζοπόρο τμήμα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Νεκρός από την έκρηξη ανασύρθηκε ένας 67χρονος εργαζόμενος, τον οποίο εντόπισε εντός του χώρου ο αδελφός του. Αν και αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 25χρονο θύμα, η ταυτοποίηση των στοιχείων επιβεβαίωσε την ηλικία του 67χρονου.

Παράλληλα, τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο που εκτελούσε εργασίες σε γειτονική οικοδομή, όταν δέχθηκε θραύσματα από την ωστική έξαψη.

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε το MEGA αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο. Μάλιστα, στα πλάνα καταγράφεται ένα μεγάλο μανιτάρι φωτιάς από την εκκωφαντική έκρηξη.

Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας. Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση διέθετε πρόσφατη πιστοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η προκαταρκτική έρευνα δείχνει σαφείς παραλείψεις στην τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών.

Με αφορμή το περιστατικό, η Δ.Α.Ε.Ε. απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τους υπευθύνους των βιομηχανικών μονάδων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανόνων πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), ο αριθμός των θυμάτων σε εργατικά δυστυχήματα στη χώρα από την αρχή του έτους ανέρχεται σε τουλάχιστον 91.

Πηγή: ethnos.gr