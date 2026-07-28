Πάρα πολύ χαλαρός οδηγός του τραμ οδηγούσε χωρίς παπούτσια και κάπνιζε - Πιεθαρχικά μέτρα εναντίον του (vid)

Μια εικόνα και συμπεριφορά που κάθε άλλο παρά συνάδει με δημόσιο λειτουργό και μάλιστα σε θέση ευθύνης είχε ένας οδηγός του τραμ.

Βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνει έναν οδηγό του τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης να έχει βγάλει τα παπούτσια του, να έχει τα πόδια απλωμένα και να καπνίζει, ρίχνοντας επιδεικτικά τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα.

Η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διαβεβαιώνει ότι «το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί». «Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας», σημειώνεται.

«Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», καταλήγει η ανακοίνωση.