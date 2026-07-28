Στο σημερινό Center Fox το "μπαμ" της ΑΕΚ με Μάγιερ, οι Σα και Τιτραουί για Ολυμπιακό και οι 4 στόχοι του ΠΑΟΚ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου τη "βόμβα" της ΑΕΚ με Μάγιερ, αλλά και τους νέους μεταγραφικούς στόχους Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.