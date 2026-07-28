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Στο σημερινό Center Fox το "μπαμ" της ΑΕΚ με Μάγιερ, οι Σα και Τιτραουί για Ολυμπιακό και οι 4 στόχοι του ΠΑΟΚ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου τη "βόμβα" της ΑΕΚ με Μάγιερ, αλλά και τους νέους μεταγραφικούς στόχους Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.
Στο σημερινό Center Fox το "μπαμ" της ΑΕΚ με Μάγιερ, οι Σα και Τιτραουί για Ολυμπιακό και οι 4 στόχοι του ΠΑΟΚ