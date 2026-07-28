«Ενδιαφέρεται για τον Κάμερον Πέιν η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η Χάποελ Τελ Αβίβ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν, Κάμερον Πέιν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει τον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο και σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, η ισραηλινή ομάδα ενδιαφέρεται για τον Κάμερον Πέιν.

Η μετακίνηση του Αμερικανού γκαρτν από το ΝΒΑ στην Παρτιζάν τον περασμένο Δεκέμβριο αποτέλεσε μια εντυπωσιακή κίνηση για τα δεδομένα της ΕuroLeague, με δεδομένο το ότι ο 31χρονος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ για παραπάνω από δέκα σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τους ασπρόμαυρους τους Βελιγραδίου και γνώρισε την επιβράβευση, καθώς οι Σίξερς του έδωσαν ακόμη μια ευκαιρία στον «μαγικό κόσμο» τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με το Σερβικό “Sportal” η Χάποελ Τελ Αβίβ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του έμπειρου γκαρντ ενόψει νέας χρονιάς, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Ο Πέιν στο σύντομο διάστημα που αγωνίστηκε για την Παρτιζάν ήταν εξαιρετικός, καθώς κατέγραψε 12,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 10 συμμετοχές στη EuroLeague.