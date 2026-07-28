Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα για Κλέιτον

Πιθανή είναι η παραμονή του Κλέιτον στο ρόστερ του Ολυμπιακού ως τρίτος φορ.

Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού έχασε ο Κλέιτον λόγω τραυματισμού, αλλά ίσως αλλάξουν τα δεδομένα για το μέλλον του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έμεινε στην Αθήνα για το πρόγραμμα της αποθεραπείας του και με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις στον Ρέντη, θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του.

Στις αρχές του καλοκαιριού, ο Κλέιτον ήταν στους υπό παραχώρηση παίκτες, καθώς δεν έδειξε κάτι στις ευκαιρίες που πήρε το περασμένο εξάμηνο, ενώ το μη κοινοτικό διαβατήριό του αποτέλεσε πρόβλημα. Ωστόσο, όλα μπορεί να αλλάξουν τις επόμενες μέρες με την επικείμενη αποχώρηση του Ταρέμι και ίσως του Γιάρεμτσουκ, και ο Βραζιλιάνος να μείνει στον Ολυμπιακό ως τρίτος φορ.