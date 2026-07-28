Globo: «Δεν θέλει να αγωνιστεί στη Βραζιλία ο Ταρέμι»

Ο Μεχντί Ταρέμι δεν… ψήνεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, παρά το ενδιαφέρον της Βάσκο ντα Γκάμα.

Η Βάσκο ντα Γκάμα έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι, αλλά ο Ιρανός φορ δεν φέρεται να θέλει να μετακομίσει στη Βραζιλία. Αυτό αναφέρει η «globo» σε ρεπορτάζ της, παρά το γεγονός ότι στη Βάσκο είναι τεχνικός διευθυντής ο Αντμάρ Λόπες και προπονητής ο Πέδρο Εμανουέλ, με τους οποίους συνεργάστηκε στην Πόρτο.

Ο Ιρανός επιθετικός έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, αλλά είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει, εάν φέρει την κατάλληλη πρόταση.

Στο ρεπορτάζ των Βραζιλιάνων αναφέρεται: «Ενώ προσπαθεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τους Νέλσον Ντεόσα και Σαντιάγο Σόσα, η Βάσκο αναζητά την απόκτηση ενός επιθετικού για να ενισχύσει το ρόστερ της. Ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στη λίστα του συλλόγου είναι αυτό του Μεχντί Ταρεμί, ωστόσο σύμφωνα με το “ge”, ο Ιρανός δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Ο Μεχντί Ταρεμί ανήκει αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό. Ο επιθετικός έχει την έγκριση της διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος της Βάσκο και είναι γνώριμος τόσο στον τεχνικό διευθυντή Αντμάρ Λόπες όσο και στον προπονητή Πέδρο Εμανουέλ. Στο παρελθόν είχε ξεχωρίσει με τη φανέλα της Πόρτο, όπου οι δύο άνδρες που βρίσκονται σήμερα στη Βάσκο είχαν επίσης εργαστεί».