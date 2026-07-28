«Ο Λεμπρόν θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτης των Σίξερς και πλέον ο «Βασιλιάς» φέρνει τεράστιες αλλαγές σε όλη την Φιλαδέλφεια. Η μετακόμιση του στους Σίξερς έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές για ένα «μαγικό» χαρτάκι από τους οπαδούς των Σίξερς, ενώ η μετακίνηση του θα επηρεάσει και ολόκληρη την πόλη.
Σύμφωνα με την Τhe Boyd Company, η πρώτη σεζόν του King James με τους Σίξερς προβλέπεται να παράγει 250–430 εκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα για τη Φιλαδέλφεια.
Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Μπράιαν Γουίντχορστ, ο νέος σταρ των Σίξερς θα είναι κάτοικος Νέας Υόρκης και η μετακίνηση του καθημερινά στην Φιλαδέλφεια θα γίνεται με ελικόπτερο.
LeBron James will be a resident of New York City while playing for the Sixers, per @WindhorstESPN.— Evan Sidery (@esidery) July 27, 2026
LeBron is officially set to commute daily from NYC to Philadelphia, potentially via helicopter. pic.twitter.com/41EKjSYpnM