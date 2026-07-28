Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν – Μέσα στη μέρα οι ανακοινώσεις

Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας!

Η ομοσπονδία της Γαλλίας αναμένεται να γνωστοποιήσει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο «Ζιζού» στα 54 του αναλαμβάνει την πιο "καυτή πατάτα" της προπονητικής του καριέρας, ακόμα κι αν έχει περάσει με μεγάλη επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως παίκτης ήταν ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ» το ’98, όταν και πήρε το Μουντιάλ, ενώ, είχε κατακτήσει και το Euro του 2000, χάρη στο τέρμα του Νταβίντ Τρεζεγκέ!

Όπως τονίζει ο γαλλικός Τύπος, η FFF έχει έτοιμα τα πάντα και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα βγει η ανακοίνωση για τη νέα εποχή της Γαλλίας μετά το πολύ μεγάλο κεφάλαιο με τον Ντεσάν, ο οποίος πρόσφερε στην ομάδα το Παγκόσμιο του 2018, έφτασε στον τελικό του ’22 και φέτος στον μικρό τελικό…