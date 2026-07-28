Το άλογο του Νίκολα Γιόκιτς κέρδισε τον κορυφαίο ιπποδρομιακό αγώνα στη Σερβία (vid)

Το άλογο του Νίκολα Γιόκιτς κέρδισε τον κορυφαίο ιπποδρομιακό αγώνα στη Σερβία και ο σταρ των Νάγκετς σήκωσε το τρόπαιο και το γιόρτασε με σαμπάνιες και μπουγέλο

Η αγάπη του Νίκολα Γιόκιτς για τα άλογα είναι ιδιαίτερα γνωστή και ο Σέρβος σταρ συνηθίζει στις διακοπές του να περνά τον χρόνο του στον Ιππόδρομο.

Μάλιστα το άλογό του κέρδισε σε μία κούρσα, σε αγώνες που γίνονται στην πατρίδα του και ο Σέρβος σταρ των Νάγκετς έδειξε την περηφάνια του όταν σήκωσε την κούπα, ενώ το γιόρτασε με σαμπάνιες.

Όπως φαίνεται και στο video, δίπλα στο Γίοκιτς ήταν τα παιδιά και με τον Σέρβο να πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά τη νίκη του.