Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ντιακιτέ η Ντουμπάι BC

Kαι επίσημα παίκτης της Nτουμπάι BC είναι ο Μαμαντί Ντιακιτέ, με την ομάδα από τα Εμιράτα να ανακοινώνει την συνεργασία των δυο πλευρών.
Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ από τη Γουινέα (2.10μ.) έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα την περασμεη σεζόν με την φανέλα της Μπασκόνια και άφησε θετικές εντυπώσεις με τον τρόπο παιχνιδιού του.
Έκλεισε τη σεζόν με 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και ήταν 5ος μπλοκέρ της Ευρωλίγκας με 1.2 μέσο όρο ανά αγώνα.
Welcome to Dubai, Diakite.— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 28, 2026
A dynamic stretch forward who protects the rim, dominates both ends of the floor, and can seamlessly shift between power forward and center.⁰
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