Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ντιακιτέ η Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μαμαντί Ντιακιτέ, με τον 29χρονο πάουερ-φόργουορντ να ετοιμάζεται για την δεύτερη χρονιά του στην Εuroleague.

Kαι επίσημα παίκτης της Nτουμπάι BC είναι ο Μαμαντί Ντιακιτέ, με την ομάδα από τα Εμιράτα να ανακοινώνει την συνεργασία των δυο πλευρών.

Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ από τη Γουινέα (2.10μ.) έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα την περασμεη σεζόν με την φανέλα της Μπασκόνια και άφησε θετικές εντυπώσεις με τον τρόπο παιχνιδιού του.

Έκλεισε τη σεζόν με 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και ήταν 5ος μπλοκέρ της Ευρωλίγκας με 1.2 μέσο όρο ανά αγώνα.